Famosa actriz en estado crítico tras un tremendo accidente en auto

El personal de emergencias trasladó a Anne Heche, de 53 años, a un hospital cercano en condición crítica, según CNN. De acuerdo con la cadena de televisión, el cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas.

Foto AP y texto EFE.

La exitosa carrera de Anne Heche

Anne Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela Another World.

La actriz estadounidense de 53 años se consolidó en Hollywood con las películas Donnie Brasco (1997), Volcano (1997) y I Know What You Did Last Summer (1997).