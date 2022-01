Habló Melina, la tercera en discordia entre Nicole Neumann y Manu Urcera: "Si pasaba, pasaba..."

"Yo a Manu lo conozco desde hace mucho por las carreras, soy modelo promotora, ir al autódromo acá es común porque salen muchos trabajos, cuando no traen promotoras de Buenos Aires, nos convocan acá. No tuvimos ningún acercamiento. Él cuando estaba de novio con Mica era otra cosa, no se le podía llegar, muy serio, no te daba entrada, para nada", relató Melina Eugster en charla con el programa de Karina Mazzocco.

Y agregó: "Yo tuve llegada, por así decirlo en la carrara de octubre que fue acá, no tuve contacto en la carrera ni mucho menos pero después me contactó, pasó esto del chat que mostraron que nos podíamos llegar a encontrar en Las Grutas cuando él fuera a pasar año nuevo".

La crisis y el escándalo se habría suscitado en medio de la decisión de hacer un tratamiento de fertilidad para consolidar el romance y agrandar la familia.

Melina es promotora y modelo nunca se lo pudo cruzar en las carreras porque era inaccesible. "Ella vino con alguna de las nenas a esa carrera. Lo que yo veía cuando estaba con Mica, cuando era más chico, no llegabas ni a sacarte una foto. Si pasaba, pasaba ahora. No sé cómo consiguió mi teléfono, alguien me escribió, me dijo que era Manu y el primer contacto fue en octubre. Pero no charlamos constante, yo no le escribía porque él estaba en pareja, pero podíamos llegar a coincidir en año nuevo porque es común ir a pasarlo a Las Grutas, yo soy de Patagón", cerró.

Embed

El chat caliente del novio de Nicole Neumann con otra mujer

El chat aparentemente es de fin de año. "Yo voy para allá en año nuevo, capaz nos podemos ver", afirma José Manuel Urcera en el chat.

"Dale, listo, avisame y coordinamos, vas a tener a todo el mundo detrás tuyo pero capaz te podés escapar (emoji de diablito)", le contesta la joven con la que chatea. "Ja sí, igual es un ratito", le responde la dama con la que chatea el automovilista.

Aparentemente el encuentro se habría producido en Las Grutas y fue en un bar que lo cerraron especialmente para ellos. Es en la zona de la séptima donde hay bajadas al mar.