A 9 meses de sufrir un brutal accidente, Roly Serrano reveló a qué se aferró para salir adelante

"Yo no me hice nada en el accidente. Y, gracias a Dios, no hubo víctimas", añadió el actor.

Roly destacó que durante el tiempo que estuvo internado contó con el apoyo incondicional de sus afectos cercanos: "Muchos amigos iban todos los días, pasaban horas con mis hermanas, no me podían ver, pero se quedaban esperando tener una noticia sobre mi salud".

El actor recordó que su recuperación fue milagrosa. "Por momentos, los médicos no podían dar seguridad si iba a sobrevivir", advirtió.

Por último, Roly mencionó que el amor de su familia también fue fundamental. "Tuve mucho tiempo inconsciente y mis hermanas estaban todos los días en la clínica", sentenció.

Roly Serrano recibió el alta tras nueve meses del terrible accidente: su palabra

Roly Serrano preocupó a todos hace nueve meses luego de la noticia que se conoció sobre el duro accidente que sufrió mientras se encontraba conduciendo. Ni bien el personal de emergencia llegó al lugar, trasladaron de manera urgente al actor a terapia intensiva por diferentes traumatismos.

Lo cierto es que en las últimas horas se conoció la gran noticia de que Roly fue dado de alta y ahora tendrá que seguir la etapa de recuperación en su casa y acompañada seguramente de toda su familia.

Fue Lío Pecoraro quien lo informó desde el ciclo El Run Run del Espectáculo. "Dieron de alta al actor Roly Serrano tras nueve meses internado, ya está en su casa recuperándose", dijo en el programa que se emite en Crónica y pusieron al aire la palabra del actor a quien se lo pudo escuchar muy emocionado.

"Hola Lío, hola Fer (Piaggio), cómo les va. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles el afecto y el respeto que tienen hacía mí y eso es algo que vale mucho más que el oro", comenzó diciendo el actor. También subrayó que "el valor del afecto de la gente para mi es lo más importante".

Respecto a su salud, Roly confirmó que "yo estoy mucho mejor, pronto a salir. Pasaré las fiestas en casa, supongo. Todavía tengo que mejorar algunas cosas de salud, pero ya es mínimo. Lo peor ha pasado y estoy muy, muy bien, gracias a Dios. Les agradezco mucho el saludo y espero que pronto podamos estar juntos", cerró.