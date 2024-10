A horas de ser intervenido, Ángel de Brito dio detalles sobre la salud de Jorge Lanata

Acto seguido, contó de qué se trataba y explicó: “Los médicos se reúnen con todos los familiares y les dicen hasta cuándo intervenir. Básicamente es eso. Qué pasos médicos se siguen, y cuáles ya no están dispuestos a dar. Hasta cuando se toman las medidas, y el por qué de esas medidas es lo explican. Se da en pacientes de estas características”.

“El tema es que si Jorge sigue con el intestino necrosado, que es lo que tiene y no mejoró, por la isquemia intestinal, hay que seguir operando. Si no se opera, se muere”, aseguró.

Y tras el impacto, aclaró: “Así de crudo es esto porque si el intestino no irriga sangre entonces no funciona como tendría que funcionar. Le habían sacado 60cm de intestino la primera vez, en la segunda Jorge entró en código azul, la previa a un paro cardiorrespiratorio, entonces por eso se interrumpió”.

“En la tercera, como volvieron a encontrar más intestino necrosado, le sacaron otros 10 cm. Mañana vuelven a intentarlo y ahí estará el ateneo médico para definir qué pasa”, siguió.

Por último, en cuanto al procedimiento de las próximas horas, agregó: “¿Qué ocurre mañana si sigue progresando la isquemia? Si mañana abren y sigue habiendo intestino necrosado hay que resecarlo y no se puede cerrar. Esta es la explicación médica. Todo se complica obviamente por los vasos lesionados por la diabetes y tabaquismo”.

Las fotos que la hija de Jorge Lanata conserva del momento más crítico de su padre

Hace unos días, Bárbara, la hija de Jorge Lanata, subió a sus historias en Instagram una foto de su padre durante su internación en terapia intensiva del hospital Italiano.

En la imagen se aprecia la mano de ella entrelazada a la del periodista. Una postal que logra retratar el amor hacia su padre en días muy complicados.

Esa no es la única foto que Bárbara Lanata tiene de su padre en el hospital Italiano. La joven viene realizando un amplio registro de diferentes momentos de la internación del conductor en dicho centro de salud.

Store Jorge Lanata en terapia intensiva.jpg

La hija del periodista contó que empezó a hacer imágenes de Lanata en terapia intensiva por una idea que -años atrás- le comentó una chica que estudiaba con ella en Nueva York.

"Hace unos años, cuando vivía en NY, y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo, no entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento. Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible. Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas. Hoy en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga", detalló.

Bárbara aclaró que tiene un extenso registro fotográfico que por el momento prefiere no dar a conocer por un tema de privacidad. "Obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí", advirtió.