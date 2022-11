A los 62 años Nequi Galotti se volvió a enamorar y contó la moderna manera en la que conoció a su novio

Mitre murió hace dos años y Nequi lo acompañó hasta el último momento. Pero, con el paso del tiempo y este candidato insistiendo, Nequi decidió darle una oportunidad, incluso por consejo de sus amigas. “Estoy feliz, plena. Nunca me imaginé que iba a contestar un mensaje de alguien, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. Me despertó curiosidad”, dijo en LAM; América.

“Conocerse a través de las conversaciones es algo muy lindo y cuando nos vimos por primera vez nos abrazamos”, reveló sobre el primer encuentro.

“Yo no pensaba en formar una pareja, me pasó esto: leí un mensaje que me despertó interés y nació algo. Lo primero que me puso fue, quiero que ves quién soy y cómo soy. Todo fue creciendo de una manera muy lenta y romántica”, precisó.

Pablo Hernández, tiene 58 años, cuatro menos que la modelo, está separado, tiene hijos y se dedica al negocio ganadero. Aún, según contó Nequi, no hicieron ninguna reunión para presentar a sus seres queridos y amigos.

El profundo recuerdo de Nequi Galotti a su hermano con autismo: "Es mi vida entera"

En julio de 2019, Nequi Galotti recibió la triste noticia de que su único hermano varón, Marcelo, había fallecido. “Hoy es el día más triste de mi vida. Los seres de luz como él transcienden tiempo y espacio, es demasiada magia para un solo plano”, expresó la ex modelo por aquel entonces.

Ahora, Nequi visitó a Agustina Kämpfer en su nuevo ciclo de entrevistas, Algo que Contar, que se emite de lunes a viernes a las 23.30 por Canal IP. Allí, la periodista ahondó en el vínculo entre los hermanos, a lo que Nequi respondió a corazón abierto: “Marcelo es mi vida entera. Podría hablarte durante horas de lo que fue para mí y para mi hermana Lucía. Recibimos educación en la inclusión hace 60 años. Mis padres desde siempre quisieron darle una oportunidad, no quisieron encerrarlo, no quisieron negarlo, ocultarlo ni taparlo”.

“En aquella época, la mamá de una amiguita mía del colegio decía: ay no, no vayas a lo de Nequi Galotti porque tiene el hermano bobo. ¡Como si eso fuera a contagiarla a la chica!”, continuó Galotti, ante el asombro de Kämpfer.

Ante la consulta de Agustina acerca de cómo sobrelleva el vacío que le dejó la partida de Marcelo, la ex conductora de Utilísima se sinceró: “doy lo mejor de mí y a eso me lo enseñó él. Cuando yo tenía 19 años mis padres me nombraron su tutora. Nos hablaron a mi hermana y a mí sobre la finitud de la vida, sobre que ellos podían morir en cualquier momento. Y yo siempre planeé mi vejez con Marcelo. Lo extraño tanto, que es inimaginable. Él me hizo la persona que soy”.