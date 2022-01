Abel Pintos explicó el problema que tiene en las cuerdas vocales

abel pintos.jpg

Y explicó: “Quiero ser completamente franco con ustedes. Hoy desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales. A veces me pasa que un poco de malestar en el estómago me genera una cuestión que me quema un pico las cuerdas vocales por la noche”.

“Yo no me siento como me siento en cada recital, pero voy a estar aquí dando el cien por cien para todos ustedes de todos modos. Lo digo porque tantos años de complicidad se fueron forjando por ser ustedes honestos conmigo y yo honesto con ustedes”, reconoció con valentía Abel Pintos.

Y cerró ante la ovación de sus fans: “Estoy bien de salud y no es algo para preocuparse, pero lo quería compartir como lo hago con todo, siempre”.

Daniela Herrero confesó que tuvo un romance con Abel Pintos

La cantante Daniela Herrero confesó que tuvo un romance con Abel Pintos hace muchos años cuando visitó el programa Los Mammones, América. "Ya fue, lo voy a decir: Abel Pintos", dijo sobre el nombre del famoso con el que salió y nadie se enteró.

Ante la sorpresa de todos en el estudio, el conductor Jey Mammon señaló entre risas: "Cuando digo que no digan el nombre lo digo en serio...". "No pasa nada", contestó Herrero.