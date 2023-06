Adrián Suar reveló por qué se separó con Griselda Siciliani: "Fue difícil..."

El periodista abordó muchísimos y variados temas y uno de ellos fue el amor. Le preguntó si se había vuelto a enamorar después de haber estado en pareja con Siciliani. "No, no me enamoré más. Yo no busco. Mis historias más fuertes fueron con Araceli (González) y Gri (Siciliani). Yo no busco, siempre he encontrado. Lo mágico de encontrar ese encuentro de 'uh, me pasó' fue sin buscarlo", relfexionó.