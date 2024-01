Afirman que Luciana Salazar tendría una deuda de 300 mil dólares: su tajante respuesta

"Aun contrata a una empresa de decoración, en Puerto Madero, que pertenecer a Wilson Tobal, para equipar su propiedad. Wilson puso todos los muebles. Luciana manejó toda la operativa de decoración", siguió el periodista.

Ventura mencionó que el problema se presentó cuando había que pagar. "La guita la tenía que poner Marcelo Aun, pero no la puso... y Tobal puso todos los muebles", remarcó.

"¿No fue canje?", quiso saber Paula Galloni. "No, no fue canje, bajo ningún punto de vista. Tobal le decoró la casa a Marcelo Tinelli, de Adrián Suar, no sé si necesita promoción", explicó el periodista.

luciana salazar 2023.jpg

El tema está ya en proceso judicial. Diego Esteves precisó que desde el estudio jurídico que representan a Tobal empezaron a accionar: "La carta documento le llegó el 5 de enero a Luciana Salazar. También se envió una a nombre de Marcelo Aun".

En su cuenta de Twitter, Luciana Salazar desmintió vínculo sentimental con Marcelo Aun y fue contundente. "Todo mi entorno sabe que es mi amigo desde la época que yo estaba en pareja. Conozco a sus hijas, es amigo de la familia. Cuando este enamorada de alguien y quiera q sea mi pareja, lo voy a decir yo. Mientras tanto algunos inventan", aclaró.

El polémico consejo que le dio Luciana Salazar a Flavio Mendoza: "Para los que tienen un hijo rubio"

Flavio Mendoza reveló el polémico tip que le dio su amiga Luciana Salazar para el cabello de Dionisio.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el bailarín puso en práctica el consejo que le sugirió la mamá de Matilda. “Tips para los que tiene un hijo rubio y el pelo se les pone verde. Me pasó la data Luciana (Salazar), y la verdad es que funciona”, comenzó diciendo Flavio en el video.

Acto seguido, el coreógrafo le puso a su hijo en el pelo ketchup, lo desparramó por toda la cabeza del niño y lo dejó actuar por unos minutos antes de lavárselo.

“Mmm, ¡olorcito a pancho!”, lanzó Mendoza mientras le ponía el aderezo en el cabello a Dionisio. Hacia el final del video, el nene explicó que el pelo le queda de color verde por el cloro de la pileta.