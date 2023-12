Agustín Longueira, el ex custodio de Wanda Nara, sorprendió al hablar de Kennys Palacios: "Me atrevo a todo"

Trabajar para Wanda fue algo bueno. Me abrió muchas puertas. Me trataron muy bien siempre y como experiencia bien también. Algo diferente a lo que estaba acostumbrado. Pasaron cosas, que no fue todo cómo se mostró y se contó, pero bueno. Yo no quería la exposición, se habló mal, dijeron que yo me quería colgar, que yo quería fama, cuando nunca fue así porque yo ya venía trabajando con mucha gente conocida del medio.

-¿Cómo ves hoy la participación de Kennys en el Bailando 2023?

La participación de Kennys en el Bailando me sorprendió pero para bien. La está rompiendo. Y como figura no se calla nada. No le tiene miedo a nadie y va al frente. Me gusta para el show. Y la gente lo quiere.

-¿Cómo era la relación con Kennys mientras estabas con Wanda porque él se habpia enojado con vos?

La relación en ese momento con Kennys fue buena. Yo hablaba más con él que con ella. La verdad todo muy bien con él. Estoy agradecido porque se portó muy bien conmigo al margen que después se enojo por motivos que yo no tuve nada que ver.

-¿Qué pensas de las críticas que tuvo estos días, por ejemplo por parte de Sol 1 y Sol 2?

De las críticas, no son críticas. Yo pienso que quieren quedar en el medio. Está bien y lo entiendo, pero no da quedar en el medio y llegar de esta manera. De alguien que le dio una mano muy grande y hacerlo quedar mal así. No me parece correcto. Tienen que estar agradecidas de por vida con Kennys porque gracias a él van tener muchas puertas. Les dieron una exposición grande. El tema es que se sepan mantener.

-¿Te gustaría ir al Bialando, harías algún ritmo hot con Kennys ya que en su momento aparecieron videos tuyos?

Sí. Me gustaría. No tendría problemas en ir y bailar con él. Estaría bueno porque me atrevo a todo, no tengo drama en eso.

Se filtró un video íntimo del ex guardaespaldas de Wanda Nara

En las redes sociales, comenzó a circular un video donde se lo ve totalmente desnudo a Agustín Longueira tocándose sus partes íntimas. Hasta algunos señalan que se lo habría mandado a Wanda Nara, en medio de su crisis con Mauro Icardi.

Agustín nació el 10 de junio de 1989 y oriundo de la localidad bonaerense de San Pedro y su vínculo laboral con Wanda terminó ya que, al parecer, a la empresaria no le gustó nada su exposición mediática.

