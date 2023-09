Se supo qué decía la señal que Silvina Luna "envió" a 10 días de su muerte 

“Sí, señales”, contestó Conti visiblemente emocionado durante todo el tiempo que duró la entrevista. “Tuve algo, un par de cosas. Una que no me acuerdo cuál era. Una fue en la camioneta. Subí y había un papelito enroscado en el asiento, tirado. Estuve a punto de tirarlo y quedó una semana ahí”, indicó Gustavo.

Este martes, Ximena Capristo estuvo en Socios en el Espectáculo y el tema volvió a surgir. Tras ver el video de su marido, la actriz explicó lo que había sucedido.

“El papelito que encontró era una oración que Silvina tenía siempre, que dice Nam-miojo-renge-kio. Es budista”, explicó Capristo.

En ese momento, Mariana Brey aclaró: “Es Nam-miojo-renge-kio. Es un mantra budista que se repite y, en ese repetir constante, se hace como algo músical y la práctica es altamente sanadora. Silvina lo sabía y seguramente por eso estaba aferrada a ello”.

Luego de escuchar atentamente a Brey, Capristo comentó “ese es el papelito que Gustavo encontró de casualidad” y añadió: “Música todo el tiempo. Silvina siempre está ahí. Está ahí para toda su familia y para sus amigos”.

Preocupación por el hermano de Silvina Luna tras la muerte de la actriz

La muerte de Silvina Luna a sus 43 años generó un gran dolor y continúa la repercusión en la sociedad argentina, en especial en medio del pedido de Justicia por los crímenes de Aníbal Lotocki.

En esta ocasión, uno de sus amigos más cercanos, Gustavo Conti, salió a hablar sobre el difícil momento que atraviesa el hermano de la ex Gran Hermano, Ezequiel.

Como ya se sabe, la relación entre Silvina Luna y su hermano fue muy unida, en especial luego de que quedara internada debido a su delicado estado de salud. En todo momento, Ezequiel se dedicó a cuidar a la modelo mientras esperaba que los especialistas pudieran hacer lo posible para conseguir una leve mejoría.

Sin embargo, la muerte de Silvina Luna impactó de manera muy dolorosa en Ezequiel, quien no se encontraba preparado para ese triste deceso.

Y ahora, uno de los amigos más cercanos de la modelo fallecida, Gustavo Conti, reveló cómo se encuentra. En una nota con Cortá por Lozano (Telefe), dijo: “Él ahora está destruido, pero es fuerte también. Porque la qué pasó, él estuvo ahí siempre y comandando. Porque, habitualmente, era ella la que lo tenía bajo el ala a él, porque era más chico. Pero se invirtieron los roles y el pibe estuvo, como tenía que estar”.

Luego contó cómo eras sus visitas a Silvina Luna durante su internación: “Yo no iba seguido a verla, porque también era cargarlo más a Ezequiel, molestarlo, llamarlo y tener que decirle. Pero yo hablaba todos los días con una amiga de ella que me contaba todo. Además Silvina también cansaba con las visitas, para mí, con que ellos supiera que yo estaba a disposición de lo que necesitaran me alcanzaba”.