Alexis Mac Allister dejó entrever que otro jugador de la Selección Argentina podría ser padre pronto

"Y sí, obviamente, que la joda está ahí, pero creo que todos tenemos en la mira quién va a ser el próximo", disparó el deportista. Inmediatamente, la cronista quiso saber de quién hablaba y Mac Allister le respondió con una sonrisa mientras se alejaba: "No, no, mejor no dar nombres".

El video, que no tardó en viralizarse, obtuvo un montón de comentarios sobre quién podría ser el misterioso futbolista al que se refería Alexis. Paulo Dybala y Nicolás Tagliafico fueron los más nombrados por los internautas.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova confirmaron el sexo del bebé y las redes explotaron

Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convertirán en padres por primera vez a finales de este año y en sus redes sociales revelaron cuál será el sexo de su bebé.

Los tortolitos compartieron un emotivo video en sus respectivas cuentas de Instagram y mostraron distintas imágenes de esta dulce etapa. Una de las primeras que se puede ver en el clip fue cuando el futbolista le mostró a su novia que la prueba de embarazo había dado positivo.

Tambien expusieron imágenes de la primera ecografía del embarazo y la reacción de sus seres queridos al enterarse de la noticia.

Al final del video, se ve a Ailén que muestra su teléfono a cámara y en la pantalla dice "girl", lo que confirma que la pareja espera una niña. "Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos prontito", escribió la futura mamá.

Los seguidores de los novios no tardaron en reaccionar y los llenaron de mensajitos: "¡¡Qué notición, Ailu!! ¡¡Muchas felicidades!! Que sean muy felices"; "¡¡Muero de amor!!"; "Un bebé de un gran amor"; "Los amo, se merecen lo mejor" y ¡¡La mejor noticia del mundo!!", entre otros comentarios.