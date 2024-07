Alfa llevará a la Justicia a Marisol, la novia de Martín Ku de Gran Hermano: el motivo

En una nota con Intrusos, Alfa se mostró molesto con los dichos de la novia de Marín. "Yo sólo di una opinión como televidente, para mí el Chino fue el gran perdedor de GH", señaló.

Y siguió: "Mirá, yo nunca me babosée con nadie, nunca, jamás. Salí con gente de mi edad, salí con gente mucho más chica y por algo estuvieron conmigo. Nunca hablé mal de nadie: ni de Gran Hermano, ni de afuera, ni de los panelistas. Nunca hablé mal de nadie que estuvo al lado mío".

Alfa remarcó que va a llevar a Marisol a la Justicia: "Yo soy muy amigo de Coty y el incidente de Gran Hermano fue un invento. Acusar a alguien de que le estás mostrando una erección a una mujer es un delito. Sos un abusador si hacés eso. Entonces, yo quiero que a esta chica la cite la Justicia para que presente las pruebas".

Por último, el ex GH enfatizó: "Yo al Chino cuando me lo crucé le dije que yo contra él no tenía absolutamente nada pero que, desgraciadamente, su novia le estaba haciendo mal. Quedó resentida, ella quería los cincuenta palos del premio y el Chino perdió".

Embed

Se desató una guerra feroz entre Hernán Ontivero y Alfa de Gran Hermano: "No lo quiere nadie"

El ex Gran Hermano Hernán Ontivero protagonizó un tenso cruce con Walter Alfa Santiago, que le envié un mensaje amenazándolo.

El primer eliminado del reality de Telefe compartió un video en sus redes, en el cual contó qué ocurrió con el ex jugador de Gran Hermano 2022.

"Me llegaron un par de mensajes y vi el short del programa de Gastón Trezeguet, Se Picó, y Don Alfa, el viejito, me dio con un caño. Esta mañana me entró un mensaje de él por un video mío, viejo, que yo le decía 'sándwich mordido' porque no lo quiere nadie, y se re enojo, se alteró para la bosta", comenzó diciendo Hernán.

Embed

"Me dio con un caño, que por qué le tengo que decir así, que por eso me sacaron primero, que me busque otra butaca más en Retiro, cagándose de risa por el embrollo que yo había tenido", siguió.

Lejos de achicarse, Hernán volvió a disparar contra Alfa. "Y no se le entendió mucho porque medio que le temblaban los dientes postizos, le entendí lo que pude. Me bloqueó pero después me embrolló en vivo... quién lo entiende a este personaje, al abuelo. Además de sándwich mordido te dicen pistola de agua, porque si no gatillás, no moja", finalizó.