Ana Rosenfeld reveló por qué Zaira Nara y Facundo Pieres no blanquean su romance

ana rosenfel zaira y pieres -captura LAM.jpg Desde LAM, Ana Rosenfeld habló de la relación de Zaira Nara con el polista Facundo Pieres.

En tanto, la ex angelita agregó: “Vos podés estar conociendo a alguien, como normalmente se dice, podés estar muy cómoda, muy divertida, todo muy bien, pero para decir oficialmente ‘es mi pareja’ les debe faltar algo. No sé si un día, un mes o no sé cuanto”.

“Ellos están bien, no se tienen por qué esconder, ambos están separados, los dos son libres. ¿Cuánta gente pasa que no blanquea una relación porque es muy reciente?”, concluyó firme Ana Rosenfeld sobre el actual y verdadero estado de la flamante parejita de Zaira Nara y el polista de élite, separado de su esposa desde hace un año.

El costoso regalo en dólares que Facundo Pieres compró para declararle su amor a Zaira Nara

Hace dos meses, Yanina Latorre anticipó en LAM (América TV) una bomba: la relación de Zaira Nara con Facundo Pieres. "Están más enamorados que nunca", afirmó la angelita.

En las últimas horas, el romance quedó confirmado. La modelo estuvo en un evento en Punta del Este junto al reconocido polista. En un video, se los ve saludando a Marcelo Tinelli y Susana Giménez, que también asistieron a dicha celebración.

zaira-polito.jpg Zaira Nara y Facundo Pieres ya se muestran públicamente aunque prefieren no hablar de noviazgo todavía.

Este jueves en Intrusos contaron que Pieres le hizo una regalo muy especial a su novia. "Le compró algunas prendas de Karl Lagerfeld. ¡Carísimo!", relató el cronista del ciclo de América TV en Uruguay.

¿Cuándo invirtió el caballero? Una importante cifra en dólares. "Gastó tres cifras en dólares. ¡Y Zaira se lo merece!", precisó el notero.

Por el momento, la hermana de Wanda no quiere hablar de su relación con Pieres, pero ya no oculta que la separación con Jakob Von Plessen es un hecho. "Cuando uno comunica una decisión así es porque es definitiva", remarcó.