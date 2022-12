Zaira Nara y Facundo Pieres: el sugestivo gesto que confirma el romance entre ellos

Pero resulta que hace unas horas se viralizó un más que contundente gesto por parte del galán en cuestión. Facundo Pieres comenzó a seguir a Zaira Nara en Instagram. Y ese dato en estos tiempos de virtualidad no es menor, sino muy por el contrario.

Facundo Pierez sigue a Zaira Nara.jpeg

No fue otra que Juariu, la detective de famosos 2.0, quien descubrió el dato que confirmaría la relación entre la morocha y el polista. Y si bien Pieres ya dio el paso crucial para blanquear el romance con la menor de las Nara, Zaira aún se mantiene cauta y por el momento no le dio el follow al polista. Seguramente esta historia continuará...

Zaira Nara todavía no sigue a Facundo Pieres.jpeg

Zaira Nara anunció su separación de Jakob Von Plessen con un profundo mensaje

A través de un conmovedor posteo desde su cuenta de Instragram a fines de septiembre pasado, Zaira Nara sorprendía al anunciar su separación de su marido Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos Malaika y Viggo.

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la hermana de Wanda Nara en un comunicado virtual.

zaira nara mensaje separación.jpg

Los rumores de crisis habían comenzado en mayo pasado, con versiones de infidelidad del empresario turístico, pero Zaira hizo caso omiso de las sospechas. "No estaba separada, pero hubo un temblequeo, que se yo”, reconoció en aquella ocasión, en una entrevista con LAM.

En aquel momento, la modelo le había comentado a través de un mensaje a Pía Shaw. "Somos una familia y siempre lo seremos, no me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es, jamás lo encontré con nadie’”.

En julio, la pareja se amigó aunque no había blanqueado la separación, con un viaje romántico y dulces posteos en la cuenta de ambos.