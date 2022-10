El doloroso mensaje de Ana Rosenfeld a un año de la muerte de su marido

ana rosenfeld 2.jpg

Desde aquel triste momento, Ana fue recordando al gran amor de su vida desde las redes sociales y el 9 de octubre, al cumplirse un año de aquel fatal día, la abogada le dedicó un emotivo posteo a su marido.

"Mi querido #Amor hoy se cumple el primer año de nuestra separación! Te extraño en cada cosa que veo, en cada lugar que visito.. En cada rincón de mi ser.. La luz y el sol ya no brillan como antes", expresó con mucho dolor con una foto de los dos.

ana rosenfeld 1.jpg

Lola Latorre reveló el mal momento que pasó con Ana Rosenfeld por su pelea con Yanina Latorre

En el mundo de la farándula es sabido que la buena onda que supo haber entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld se rompió desde que la angelita apuntó duro contra la abogada al referirse a las clientas que la denunciaron hace unos meses.

Y si bien en las últimas horas, la letrada le ganó el juicio a sus ex clientas, la relación con su ex compañera de LAM nunca se arregló. Es más, recientemente Lola Latorre -hija de una de ellas- quedó en medio del fuego cruzado de las dos mujeres.

En diálogo con el ciclo de las noches de América TV, la hija de Yanina Latorre contó el encontronazo que vivió con Rosenfeld en un evento, cuando ésta se le acercó y la encaró por unos tweets enigmáticos de su madre que entendió se referían a sus hijas.

Allí, Lola Latorre incluso habló de amenazas: “Me amenazó... a mamá en realidad. Vino y me dijo que vaya y le diga que si quiere se meta con ella, que la haga mierd... pero que con los hijos no y que a mí me respetaba mucho. Eso me lo dijo tres veces: con los hijos no”.

No obstante, la joven aclaró que en ningún momento se metió con ella, sino que sólo la utilizó como intermediaria: “Me dijo que ella nunca dijo nada de mí ni de nadie, que me respetaba siempre y que no se meta con su hija... que había dicho muchas cosas de su hija”, afirmó y sumó: “No me lo dijo mal, pero yo le dije tres, cuatro veces ‘bueno, le digo’, porque yo no me voy a meter en una discusión entre ellas dos y además no sabía lo que mamá había dicho”.

¿Cuál es el tweet enigmático de Yanina Latorre por el que Rosenfeld se dio por aludida? “La hija se presentó en un juicio por daños que le inició una ex clienta y manifiesta que vive de prestado, que no tiene dinero ni bienes. Es casi indigente la caradura”.