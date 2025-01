"Andate Jorge", el grito que provocó la indignación de Santiago del Moro en Gran Hermano 2024

"No me gustó una cosita... que gritaron algo cuando estaba nominando Luciana. No está bueno. Siempre vengan con onda a alentar por quien uno quiere.... faltar el respeto no está bueno", expresó.

Y remató: "Como siempre les digo, a los participantes le pueden gritar lo que quieran, pero con respeto. Atrás de cada participante hay un ser humano".

El radical antes y después de Keila Sosa: así era antes de ingresar a la casa de Gran Hermano

Keila Sosa, la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) en diciembre pasado gritando a los cuatro vientos su fanatismo por el sushi, fue tendencia durante las últimas horas en las redes sociales.

Lo cierto es que la explosión en X no fue precisamente por su juego, sino por la viralización de fotos suyas de un par de años atrás, de 2018 más precisamente, donde puede vérsela al natural antes de los evidentes retoques estéticos con los que su cambio físico fue rotundo.

Keila GH antes 1.jpg

Desde la ex Twitter fueron muchos usuarios los que aseguraron que Keila habría recurrido al ácido hialurónico para rellenar sus labios y otras partes de su rostro. “Lo hermosa que estaba Keila al natural. Muerte al hialurónico”, sentenció una internauta junto a una postal de la hermanita sin retoque alguno.

En tanto, otro imagen que se hizo viral en las redes fue la que mostraba a Sosa sentada en el banco de una plaza. “Lo linda y natural que era Keila. ¿Por qué se arruinó así?”, preguntó otra usuaria junto al emoji de una boca, en clara alusión al extremo relleno de sus labios.