Andy Kusnetzoff lloró al explicar por qué no fue a la final del Mundial

La historia se remonta a 2019, cuando el conductor viajó a Barcelona con motivo de la inauguración del espectáculo Messi 10 del Cirque du Soleil. En esa cobertura, durante el viaje en avión, empezó a sentir un malestar en el brazo que luego lo obligó asistir a un hospital.

“Finalmente me atienden y quedo internado porque algo no estaba bien en el brazo”, relató el conductor. Sin embargo, esa vez no quiso perderse la entrevista con Messi.

“Le escribo a Jorge Messi con la foto con el camisolín y le digo ‘Jorge, la nota. Estoy acá, casi muero, necesito la nota’. Me dijo ‘¿cómo estás internado? Entra Leo y me dice ‘boludo, ¿qué te pasó en el brazo?’. Es un momento hermoso. Leo me da la nota y yo sabiendo que me tenía que operar para arreglar el tema. Es un tema de un hueso que aplastó una vena y eso generó una trombosis en un brazo”, contó Andy.

El animador tenía la indicación de operarse por los problemas serios que pueden derivar de una trombosis, pero fue postergando el asunto, por trabajo y la pandemia.

Por ese motivo, pese a poder acceder a ver la gran final del Mundial en vivo, Andy optó por priorizar su salud y subsanar aquella decisión de hace unos años de posponer la operación.

“En un viaje místico que yo me construí, personal, que no me dijo nadie, dije ‘yo tengo que pagar esto. No tengo que ir a verlo a Messi a la final, tengo que pagar esto que tuve la nota con Messi, el Cirque du Soleil y estoy en el momento de hacerlo’”, dijo Andy entre lágrimas.

“El jueves me operé, por eso falté. Hoy no tenía que venir, pero no podía no venir. Salió todo bien, tuve cirugía, pagué lo mío, pero muy feliz de haberlo encarado. Sentía que tenía que estar acá haciendo esto”, explicó el conductor muy conmovido sobre su valiente decisión.

ANDY KUSNETZOFF 1.jpg

Andy Kusnetzoff y una confesión íntima sobre cómo conoció a su mujer

Flor Peña comenzó la semana con un invitado muy especial que visitó el piso de LPA, América Tv, Andy Kusnetzoff, el entrevistador por excelencia que, en esta oportunidad, fue él quien debió responder las preguntas.

El conductor de PH, Podemos Hablar, Telefe, contó detalles exclusivos de cómo nació su relación con Florencia Suárez, y reveló un particular detalle que sorprendió a todos.

Andy confesó que por mucho tiempo quiso evitar el acercamiento por compartir el plano laboral, y contó cómo nació todo: "Empezamos como amigos, y hubo mucho tiempo donde hubo resistencia de ambos"

"Cuando nos conocimos, los dos estábamos en pareja, después nos separamos, ya teníamos una historia", dijo y reveló segundos después lo que más llamó la atención de Flor y sus compañeros.

"Me acuerdo que hasta me tuve que abrir un Facebook de la radio para poder espiarla, ver que había, veía que ella iba al boliche, salía, y yo sufría mucho porque ella no quería estar conmigo", confesó.