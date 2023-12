Ángel de Brito anunció la escandalosa separación de una famosa: "Está judicializado"

"Ella tiene de abogado a Cristian Cúneo Libarona, y las versiones son muy distintas de un lado y del otro", contó Maite. "A mí Pitty lo que me dice es 'yo lo enganché en algo. Le dije: listo, cortamos'. Y la reacción de él fue reclamarle guita. Fue económico el reclamo", explicó.

También la periodista reveló que Pitty "está atravesando un momento personal muy difícil con su papá, está muy angustiada con eso, y lo que ella le pidió a su ex en este tiempo fue: 'mirá, dejame duelar a mi papá en paz, y después arreglamos el tema de las propiedades'".

"Él está viviendo el Rafael Castillo, en eso sí coinciden los dos, está en una situación bastante precaria quedándose atrás de un depósito. Tiene dos horas de colectivo para ver a los hijos. Ella lo que dice es 'te voy a dar un departamento en algún momento'. Pero también lo que me decía es 'la que hizo la plata en todos estos años fui yo'. Ella lo que me decía es que le pagaba un sueldo a él por manejarle la agenda", detalló la comunicadora.

Sobre Zozaya añadió: "Él lo que dice es que también tiene muchos conocimientos en numerología y en cuestiones esotéricas". El conductor intervino y sumo: "Él dice que empezaron juntos en esto y que ella fue la cara visible del negocio". "Ellos sentían que una mujer podía ir mejor en televisión, pero él también trabaja en la parte de atrás. A mí Pitty me dijo que no", explicó Maite.

"Me dijo, además, que la demanda que está en la Justicia tiene que ver con una estafa. Ella dice que él creó una empresa fantasma. Él dice que no, que lo dejó sin nada. Que él se separó porque no la amaba más y que cuando se lo fue a decir ella se enojó. Por eso, digo, son dos versiones distintas", contó la periodista.

Pitty, la numeróloga estuvo este miércoles en LAM (América TV) para hablar del escándalo en el que se vio envuelta tras ser contratada por el Banco Nación para darle clases de coaching a la gerenta general de esa entidad, María del Carmen Barros.

La numeróloga también le contestó a Andrea Rincón, quien la acusó de aprovecharse de la desesperación de las personas. Ahora, Pitty le respondió a la actriz.

"¿Justo ayer no se bautizó y dejó todos sus pecados y perdonó? Nunca le cobré un peso, jamás", comenzó diciendo la mística mujer. "Ella vivía en el octavo, y yo estaba en el sexto, yo atendía ahí, y ella se cortaba toda, venía y tocaba el timbre, y a mí me impresionaba mucho", recordó.

Ahí Nazarena Vélez la paró en seco y le dijo que no cuente esos detalles. "Si vos te paraste en la puerta de un sanatorio a contar... y das ese tipo de declaraciones, me parece un montón", opinó Nazarena.

"Es fácil, porque existen los archivos. Andrea un montón de veces comimos juntas, yo la contuve. Ella estaba desesperada por entrar a una familia. Decía: 'tengo que buscar una estrategia para entrar a una familia'. Yo no voy a entrar en esa que ella hizo. Yo nunca le cobré un peso. Ella tiene una ansiedad, tiene algunos problemas, que en ese momento todo el medio me decía: 'cuidate, porque esta piba...'", detalló.