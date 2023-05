Ángel de Brito apuntó contra Julia Mengolini y la fulminó: "Más miserable..."

Embed

En el programa conducido por Pablo Duggan, Julia Mengolini hizo algunas polémicas declaraciones sobre el libertario. "Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana", dijo.

"Es una descripción, yo no hice un juicio de valor. Saquen las conclusiones en su casa. Él mismo dijo que su hermana sería la primera dama si él fuera presidente. Está enamorado de la hermana y no está bien. Cuando vas al CBC y estudiás antropología, y leés, te enseñan que en todo tiempo, cultura y lugar en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú: el tabú del incesto. Uno no se enamora ni forma pareja con los hermanos", sostuvo la abogada.

Acto seguido, el locutor del programa ironizó: "Julia, ¿pero la hermana está buena?". Tanto Duggan como los panelistas le indicaron a Mengolini que lo que estaba diciendo era un poco fuerte, a lo que ella contestó: "A mí no me importa nada. ¿Hay algo de lo que estoy diciendo que sea polémico?".

Tuit de Brito Julia Mengolini.jpg

Yanina Latorre recordó cuando Moritán habló del dólar a 400 pesos y cruzó a Julia Mengolini: "Qué tenés para..."

En julio de 2021, Roberto García Moritán habló en televisión de un pronóstico de un dólar a 400 pesos y por aquel entonces generó un gran revuelo en los medios y en la gente.

“No tengo ganas de ponerme en fatalista, pero el dólar puede llegar a 400 mangos. De mínima va a estar el doble de lo que está hoy”, dijo el diputado de Juntos por el Cambio.

Lo cierto es que el dólar blue superó ampliamente los 400 pesos, llegando a más de 420, y desde Twitter Yanina Latorre se refirió a este tema: “Cada vez que veo esto solo pienso en Moritán”, indicó la panelista del ciclo LAM mostrando los valores del mercado actuales del dólar blue que compartió Eduardo Feinmann.

yanina latorre dolar.jpg

En este sentido, Yanina recordó un tuit de julio de 2017 cuando Julia Mengolini recordaba en la presidencia de Mauricio Macri y con Nicolás Dujovne como ministro de economía el daño que hacía en la gente la suba del dólar.

“A medida que sube el dólar, aumenta el precio de los alimentos y también el patrimonio del Ministro de economía. Muy conveniente (para él)”, había expresado la periodista.

A lo que Yanina rememoró ese mensaje y apuntó contra Mengolini: “¿Qué tenés para decirnos hoy con el dólar a 422?”. Por su parte, Julia hasta el momento se llamó a silencio y no respondió.