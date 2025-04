Ángel de Brito aseguró que Viviana Canosa tiene tremendos videos de Lizy Tagliani: de qué se tratan

“Hoy va a explotar todo. Canosa la tiene grabada porque tenía cámaras en su casa”, aseguró Ángel dejando en claro que su colega tiene evidencia del robo.

Como si eso fuera poco, Ángel se refirió a la segunda parte del escándalo que todavía no se hizo pública y adelantó: “Canosa va a involucrar a otra famosa, no en el robo, sino en el otro temita”. “Dice que esta persona era la que entregaba esta cosa”, agregó.

Por último, opinó del descargo que hizo Lizy para responder a toda la polémica sobre ella y admitió: “El descargo de Lizy, la verdad que flojo y se complica esto. Telefe le dijo a Lizy ‘no abras la boca’, por eso también está todo tan lavadito”.

En medio de la guerra entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani, la periodista Viviana Canosa se sumó a la polémica y arremetió contra la humorista sacando a la luz una historia que nadie se imaginaba.

"Vos sabés que después de lo que Tauro dijo hace mucho tiempo, sentí que a partir de ahí podía hablar yo también. Yo viví cosas tremendas. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba", contó en diálogo con Puro Show (El Trece).

Por otro lado, también hizo un explosivo descargo en su programa Viviana en vivo (El Trece) y no tuvo en pudor en describir cómo se dieron los presuntos robos que la humorista llevó a cabo en su casa.

“Muchas veces dejaba la puerta de mi cuarto abierta, y muchas veces vi que me faltaba plata de la cartera”, mencionó en primer lugar sumamente indignada.

Luego, recordó: “Un día, nunca lo conté, abrí la ducha como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera. Ese día le dije: ‘andate de mi casa, y nunca voy a entender por qué me estás robando'”.

“Yo tenía en mi casa para mis amigos bebidas, whisky, y las bebidas fueron bajando y me iba desapareciendo comida del freezer”, agregó dando a entender que también Lizy estaba detrás de eso.