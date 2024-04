Ángel de Brito contó cómo está su relación con Andrea Taboada y si le gustaría que vuelva a LAM

"Hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo tuvimos en el antes y ahora estamos en el durante. Y ya que estamos llegando se van sumando cosas, horas de trabajo y después todo fluye. No todo los proyectos son iguales, esto no es LAM y no tiene que ver con el mundo del espectáculo en si, sino con los temas del día, lo cotidiano... Obviamente habrá noticias del día, columnistas, mucho humor ya que estará Iván Ramírez, Dalma Maradona hará su sección de series y películas, tendremos entrevistados y un poco de todo", manifestó en la previa al debut.

Luego, con respecto a Dalma Maradona sobre si costó convecerla a que se sume al aquipo, dijo: "Somos amigos y no costó convencerla. Hace años que la invito a que se sume como angelita y no se anima, va todos los años de invitada. Le dije que haremos algo parecido a lo que hacemos en la radio y que ya no tenía más excusas... Pero lo que a mí me pasa con Dalma en particular es que cuando viene a LAM no me dice 'no me preguntes por...' Siempre va dispuesta a responder todo, no se amordaza y eso me gusta".

También reveló qué invitados tendrá en este nuevo ciclo: "Lo vamos a tener a Suar, a Marcelo y con Susana estamos intentando tenerla. También ya hablé con Mirtha y van a venir muchos actores, cantantes y figuras que no se animan a venir a LAM porque es más picante y acá sera más tranquilo porque vamos hablar de su carrera".

Por otro lado, habló del éxito de LAM en América: "El balance de LAM en América es super positivo, es un canal muy dinámico porque yo me siento cómodo con un muy lindo equipo, me gustan mis chicas actuales y ya llegando a los 2000 programas en breve".

Ángel de Brito y su relación con Andrea Taboada

Al ser consultado sobre cómo está su relación con Andrea Taboada, luego de que la ex angelita hiciera público que la había bloqueado en la redes, confesó: "Con Andrea no pasa nada. La bloqueé cuando se fue de LAM y le dije, 'Andrea no te quiero escuchar más'. Somos amigos hace muchos años y Andrea es muy intensa. Te llama a cualquier hora, a las dos de la mañana... Ella no tiene horarios y uno tiene horarios, entonces fue por eso particularmente en ese momento".

Y sobre si existe la posibilidad de que vuelva a LAM, respondió: "Yo no descarto que vuelva al programa, yo trabajaría con el 99,9% de las angelitas que pasaron por el programa".

"Andrea es super buena compañera. Hicimos dos programas juntos, imaginate. En LAM no la querían y yo la llevé, los obligué... Les dije que sino estaba Andrea, no iba. Cuando vinimos a América ella estaba en conflicto con el canal y el canal me la aceptó sin problemas como en el caso de Yanina también", cerró De Brito.