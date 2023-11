Ángel de Brito contó toda la verdad detrás del beso entre Marcos Ginocchio y Coti Romero

Y aclaró: “En ese momento ella y El Conejo estaban separados, una de sus tantas idas y vueltas. Ella estaba dolida porque se había enterado lo de él con Karina La Princesita. Fue en el departamento de un cantante, Agustín Bernasconi”.

Como si eso fuera poco, Ángel reveló que Coti también tuvo un apasionado momento con otro ex GH. “Esta persona que me está hablando me dice: Coti, y no lo cuenta, también se apretó a Nacho estando con La Tora”, contó.

Coti Romero mostró la catarata de mails que le envió El Cone luego de la separación: "No es no"

"Mandé tres mails, yo no la sigo, no la estoy persiguiendo", decía Alexis Quiroga cuando fue consultado sobre lo que contó Coti Romero de los mails que le envió su ex tras el final de la relación que se dio a mediados de junio.

Lo cierto es que en charla con Intrusos, América Tv, la correntina reveló y mostró la catarata de correos que le envió el Cone en el último tiempo para fundamentar lo que dijo.

"No me gusta que me dejen como mentirosa y después de esto chau. Estos fueron todos los mails, más de 50 desde el día que nos separamos. Yo cuando digo que no es no", explicó Coti mostrando a cámara la gran cantidad de correos electrónicos que le envió el Cone.

Y remarcó: "Nos juntamos a hablar, me enteré muchas cosas que me hicieron más mal, y ahí le dije que no va más. Desde ahí le dije basta y a partir de ahí me siguió molestando con los mails".

"Capaz que lo hace para desestabilizarme. No sé si está obsesionado pero no entiende y espero que esta vez intervenga la familia, que es un amor, y le diga basta. Ellos también me conocieron a mí y saben cómo soy", finalizó Coti Romero indignada por el incansable accionar de su ex desde la virtualidad.