Ángel de Brito contundente tras la condena a Claudio Contardi: "Que se pudra y le pase lo peor"

En los alegatos, el fiscal Christian Fabio pidió la pena de 20 años para Contardi y la querella solicitó una condena a 50 años de prisión. Por su parte, la defensa había pedido su absolución.

Lo cierto es que tras conocerse el veredicto de 19 años de cárcel para Claudio Contardi, se ordenó su inmediata detención. "Declarar inadmisible el planteo de nulidad efectuado por el doctor Nitz-Kammer; 2) Pronunciar el mérito condenatorio para el procesado Claudio Contardi de las restantes condiciones personales ya resignadas por los hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2015 y el mes de marzo del año 2018 en la localidad de Belén de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, que damnificó a J.R.P", leyeron al comienzo de su veredicto los magistrados.

"Condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso a carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de la víctima, de manera reiterada en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en la comunidad de Belén Escobar, partido de Escobar, desde el 28 de julio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018 en perjuicio de JLP", se resolvió el Tribunal.

Tobillera y domiciliaria: el insólito pedido de Claudio Contardi tras quedar detenido

Tras quedar inmediatamente detenido luego del veredicto en el juicio y trasladado a la DDI de Campana, se define en qué penal será alojado Claudio Contardi.

Lo cierto es que en este contexto, se conoció en el programa Desayuno Americano (América Tv) cuál fue el particular pedido que hizo la nueva defensa legal del empresario.

"Ya hubo un pedido de tobillera electrónica y traslado a su casa para que cumplea prision domiciliaria. Ya mandaron un hábeas corpus", indicó desde Campana el cronista del ciclo que conduce Pamela David. A lo que Carlos Salerno amplió: "Lo veo inviable, la condena es ejemplificadora. Él va a esgrimir que tiene un bebé".

Y en cuanto a la cárcel donde pasará sus días Contardi, el periodista comentó: "Ayer se habló de la cárcel de Campana, una de las más acomodaditas de la Provincia de Buenos Aires. A mi me dicen a esta ahora en un 80 por ciento que claudio contardi iria al pabellon de los rugbiers en la Alcaldía 3 de La Plata", haciendo referencia a los 8 rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en el verano de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell.

"La Justicia no define el lugar donde pueden darle la seguridad que Contardi pidió", aseguró el periodista sobre la preocupación de Claudio Contardi por su vida carcelaria.