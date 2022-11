Ángel de Brito cruzó duramente a la abogada de María Fernanda Callejón: "¿Dónde estudió Doctora?"

Fue allí que la letrada de María Fernanda Callejón se hizo presente en Intrusos (América TV) y disparó contra las angelitas calificándolas de poco "solidarias" con su representada. Claro que luego también hizo declaraciones ante los micrófonos de LAM, y fue allí que Ángel de Brito salió a cruzarla duramente por sus dichos.

Respuesta de ángel de brito a abogada de Fernanda Callejón - captura LAM.jpg Ángel de Brito le respondió a la abogada de María Fernanda Callejón tras llamar poco "solidarias" a las angelitas.

"Señora, usted es un ridícula. ¿Dónde se vio que una abogada le diga a un programa cómo tienen que opinar los panelistas? ¿Dónde estudió, Doctora?", disparó el periodista con su tranquilidad habitual desde su sillón televisivo.

Pero eso no fue todo porque agregó, hablándole de alguna manera a la abogada y a la ex vedette, "¿Por qué no podemos contar la información que nos da la abogada de Ricky? ¿Cuál fue el comentario desafortunado que hicieron las angelitas?", se preguntó el conductor. Y agregó: "Aparte, Callejón, si le molestó algo, ¿no puede decirlo ella? ¿Qué es Madonna, Callejón que manda a la abogada? ¡Estamos todos locos!". Mas claro, ¡imposible!.

La firme respuesta de María Fernanda Callejón a Ricky Diotto por el régimen de visitas de Giovanna

Este martes, PrimiciasYa confirmó en exclusiva que María Fernanda Callejón tiene un nuevo amor. ¿De quién se trata? Del ex futbolista y actual entrenador, Fernando Gamboa.

En medio de su romance, la actriz está en una batalla con su ex, Ricky Diotto. Según contó Pía Shaw en LAM (América TV), Callejón no estaría cumpliendo con el régimen de visitas que habrían acordado por Giovanna, la hija que tienen en común.

Sin embargo, este miércoles en Intrusos, la abogada de la ex vedette, María José Bertolli, aclaró que aún no hay un acuerdo legal entre ambas partes.

ricky-diotto.jpg Ricky Diotto y María Fernanda Callejón son padres de Giovanna. Hoy está en discusión el régimen de visitas de la menor en medio del divorcio.

"Eso está en trámite. No hay un régimen establecido. Hay algo de palabra. Por eso. Por una cuestión de organización, Gio pasa determinados días con su papá y determinados días con su mamá", sostuvo.

Bertolli remarcó que no hay ningún incumplimiento por parte de Callejón. " No hay impedimento de contacto porque no hay un régimen fijado", reiteró.

Por último, la abogada deslizó que la actriz decide guardar silencio para "cuidar" a su ex. "Hay muchas cuestiones que ella no deja trascender porque quiere proteger a su hija", sentenció.