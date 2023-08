Ángel de Brito hizo un inesperado anuncio e impactó a sus seguidores

Aunque el periodista no contó los pormenores de su nuevo proyecto, hace tiempo había dicho que su próximo desafío tendría que ver con los viajes.

Otro de sus seguidores, ante la noticia, quiso saber más detalles del nuevo programa y respondió: "Se los estoy contando antes que a todos".

Ángel de Brito historia Instagram, nuevo programa.jpg

Ángel de Brito 2 nuevo programa.jpg

La alarmante revelación de Ángel de Brito sobre Daniela Celis: "Es un embarazo de..."

La confirmación del embarazo de Daniela Celis de gemelos generó gran repercusión en la farándula en las últimas horas. En este contexto, Ángel de Brito, contó en LAM algunos pormenores de una conversación privada que sostuvo con la ex Gran Hermano.

“Cuando yo digo que estoy en Legales, que mandé carta documento, es a la clínica y a la obra social, porque me enviaron que pasaron los informes, y eso ya es ilegal. Contra el medio y los periodistas no pasa nada, entiendo que es parte de esto”, le confirmó la ex hermanita sobre la difusión de su embarazo y cómo trascendió la noticia.

En dichos informes, según reconoció De Brito, se detalla que es un embarazo de riesgo. “Sí, es un embarazo de riesgo”, reconoció la joven de Moreno, además de confirmar que no se referirá públicamente a Thiago, aunque reveló que no están viviendo juntos.

También se supo que tampoco tiene intenciones de mostrar fotos de su panza ni brindar mucha más información, como el sexo de los bebés, de los que solo confirmó que son gemelos.