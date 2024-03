Ángel de Brito reveló la durísima confesión que le hizo Alfa tras quedar internado

Ángel de Brito -Alfa tuvo una arritmia ventricular - captura LAM.jpg

Al tiempo que agregó que “el tema de la presión arterial siempre es lo más difícil porque, hasta que no se controla, es lo que dispara un montón de situaciones. Así que bueno, están viendo qué tratamiento va a hacer”.

Por último, de Brito reveló el puntual comentario que Alfa le hizo vía mensaje de WhatsApp sobre su descompensación: “Siente que este pico de tensión se lo provocó algo que ocurrió en la casa. Eso es lo que dice él. O sea, que lo estresó. No dijo qué momento. Muy sacado con Catalina. Seguramente tendrá problemas arteriales. Y bueno, eso se lo provocó”.

Romina Uhrig dio detalles del estado de salud de Alfa de Gran Hermano: "Está mal"

En A la Barbarossa (Telefe), Romina Uhrig habló este jueves del estado de salud de su amigo Walter 'Alfa' Santiago y de su breve paso por la casa de Gran Hermano.

“A mí no me sorprende nada porque es Alfa. Así es Alfa y no lo estoy justificando porque yo muchas veces me he peleado con él. Le digo así no digas las cosas, yo lo quiero un montón”, afirmó la exparticipante de la edición anterior.

Y sumó: “Es su forma, no juega, no es un personaje, justamente es Alfa y tiene cosas que a mí tampoco me gustan, pero es su forma de ser, que no lo estoy justificando, a mí misma me dan ganas de entrar a la casa y meterle un bife, porque si no entraste a jugar bajá un cambio, entraste a decirle cosas a los chicos positivas”.

Romina Uhrig y Alfa.jpeg

Más adelante, la exdiputada reveló: "Justo anoche salí, fui a cenar, entonces no estaba mirando Gran Hermano, no sabía lo que pasó. Y me llegó un mensaje de Alfa, en el que decía que estaba internado porque estaba con una arritmia mal, estaba con la presión alta, así que está internado. Y está mal. Y le dije ‘Alfa, pero no aprendiste nada’. Justamente”.

Romina, por otra parte, habló de la personalidad que tiene su amigo que, en algunas situaciones, puede llegar a ser molesta. “Es muy cerrado, lo que él dice es así, lamentablemente, es su forma y no es una postura. Nunca va a aceptar la opinión del otro”, aseguró.