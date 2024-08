Ángel de Brito tuvo que elegir entre Cinthia Fernández y Fernanda Iglesias: impactante respuesta

Ángel de Brito, Cinthia Fernández y Fernanda Iglesias.jpeg

Así las cosas, en las últimas horas cuando cuando el conductor de LAM abrió su cajita de preguntas desde sus Instagram Stories fue más que claro cuando intentaron ponerlo en aprietos al pedirle que eligiera entre Cinthia Fernández, que va los viernes, y Fernanda Iglesias, que está los cinco días de la semana en el ciclo de América.

“Si tuvieras que elegir entre Cinthia Fernández y Fernanda Iglesias, ¿con cuál te quedarías?”, quisieron apurarlo a Ángel. Pero lejos de ello, el conductor respondió fiel a su estilo conciso y bien directo: “Tengo a las dos, no necesito elegir”.

Ángel de Brito Storie-preferencia entre Fernanda Iglesias y Cinthia Fernández.jpg

Cinthia Fernández destrozó a Fernanda Iglesias y reavivó la tensión en LAM: "Resentida"

Se percibe al aire de LAM, América TV, que Cinthia Fernández y Fernanda Iglesias no se llevan del todo bien y en reiteradas ocasiones mantuvieron fuertes cruces.

El último de ellos fue hace apenas unos días cuando la ex de Matías Defederico blanqueó el romance romance con su abogado Roberto Castillo, e Iglesias puso en duda la fecha del inicio del vínculo sentimental entre los dos.

Lo cierto es que al abrir las preguntas para sus seguidores en Instagram, Cinthia Fernández fue durísima con su compañera en LAM Fernanda Iglesias, a quien trató sin vueltas de "resentida".

cinthia fernandez fernanda iglesias.jpg

"¿Cómo está la relación laboral con Fernanda? ¿Y cómo hacés para seguir trabajando con tensión?", fue la consulta que recibió la panelista sobre el vínculo laboral con su compañera de programa.

Y la modelo no anduvo con vueltas: "No la soporto, como la mayoría de los compañeros en los trabajos que estuvo. Es decir, convivo laboralmente pero no la fumo ni la fumaré nunca".

"No hay nada peor que una resentida", cerró letal Cinthia Fernández remarcando el último término en mayúsculas.