Ángela Leiva se sinceró sobre su vínculo con Gastón Edul: "Siempre estoy en busca del amor"

Además adelantó que en reality podrá juntar todos sus talentos artísticos con la cocina y admitió: “Me divierte, es salir un poco de la zona de confort. Yo soy muy de esas, tengo ganas siempre de más”.

“Somos una gran grupo de gente muy alegre, muy competitiva, que cuando se tiene que concentrar se concentra pero hay mucha joda. Van a ver un viaje de egresados. Son muchas horas de trabajo y todos vamos muy contentos a grabar así que eso se valora mucho", adelantó.

Por último, se refirió a los rumores del nacimiento de un romance con su compañero de programa Gastón Edul y declaró: “Nosotros no sabemos nada, yo estoy soltera y siempre estoy en buscar del amor, siempre”.

Ángela Leiva habló por primera vez de su separación de Gabriel Mikelovich: "Lo intentamos mucho tiempo"

Ángela Leiva habló por primera vez de su separación de Gabriel Mikelovich tras tres años de noviazgo después del comunicado que hizo desde las redes sociales anunciando el final de la relación.

De visita al programa Intrusos, América Tv, la cantante de cumbia se refirió a las razones que llevaron a terminar su vínculo con el músico que aún trabaja en su banda.

"Es un buen momento para estar sola porque estoy a full y en otro momento no lo hubiese podido hacer, lo hubiese sufrido mucho más", se sinceró la vocalista.

Y en cuanto a si su ahora ex seguirá formando parte de su grupo, comentó: "Va a ser una decisión de él, yo lo quiero, lo amo".

Sobre el final de la relación, Ángela Leiva comentó que trataron de seguir adelante y no pudieron: "Lo intentamos mucho tiempo y creo que amarse también es saber decir: 'hasta acá'. Es muy difícil el ritmo de vida y el crecimiento de meta que uno tiene en la vida".

"Fueron tres años que intentamos, no es la primera pelea que tuvimos. Tuvimos una relación linda pero cuando tenés que charlar todo y no es orgánico... Siempre priorizo el amor propio", concluyó la artista, quien este año tendrá su debut teatral como protagonista de School of rock en el teatro Gran Rex desde el 20 de junio.