Ángela Torres confesó cómo está su relación con Franco Rizzaro

"Me separé hace un mes y medio", dijo la artista de 24 años al ser consultada sobre cómo estaban las cosas con Franco.

Y destacó al respecto: "Convivimos un tiempo. A él lo amo, nos separamos en súper buenos términos entendiendo que era el momento de tomar un poco de distancia".

"Pero nos queremos mucho y somos grandes amigos y compañeros", cerró Ángela Torres confirmando el final de la relación.

angela torres 1.jpg

Ángela Torres reapareció con fuertes cambios estéticos y físicos

Ángela Torres se estuvo preparando para su relanzamiento como cantante y ahora reapareció con importantes cambios físicos y estéticos.

La sobrina de Diego Torres cambio hasta su estilo de ropa, se fue más hacia la ropa de Trap, el pelo lo llevó al castaño largo con reflejos, la boca mucho más carnosa y sus ojos más alargados.

Con 24 años, la hija de Gloria Carrá relanzó su carrera y ya presentó un tema que "Me va muy bien", con ritmo urbano. Muchos de sus seguidores aseguran que la joven inspiró su nuevo look en la estrella mundial Ariana Grande. La argentina logró un look muy similar a la cantante norteamericana.

Pero a algunos de sus fans este cambio no les gustó y aseguraron que perdió originalidad: “Tenía una cara tallada y se la arruinó”, “No puede ser que angela torres, emilia mernes, tini y todo ese grupo de famosas TENGAN LA MISMA CARA”, “La manera en que se tocó la cara Ángela torres” y “Es increíble cómo hoy en día con dinero puedes cambiar absolutamente toda tu cara jajaja”, fueron alguno de los mensajes que le escribieron.