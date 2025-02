Aniquilaron a la China Suárez tras el regalo que le hizo a Mauro Icardi: el duro motivo

"Sobran las palabras. Feliz nacimiento mi amor", expresó la China en el posteo que acompañó con la canción Those Eyes del grupo New West.

Lo cierto es que ese romántico momento parece que en las redes sociales no cayó del todo bien ya que muchos usuarios cuestionaron el poco tiempo que llevan juntos y las imágenes que eligió particularmente para el clip de él de muchos años atrás.

Esto se debe a que en el video mostró imágenes de Mauro en el Club Infantil Sarratea de Rosario donde se inició y algunos de los goles que hizo a lo largo de su carrera de futbolista profesional y los usuarios comentaron que ella no estuvo al lado de él en esos años y quien sí estuvo fue Wanda Nara.

"Me muero, un video como si lo conociera de toda la vida jajaaja", "¿No será mucho Jesús?", "Yo he visto gente ridícula y luego está la China Suárez", "Cómo si lo conociera de toda la vida Jajaja", "Es la novia hace 10 minutos y sube esto LPM que nos espera", fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo de la China donde la cuestionaron duramente por ese clip que preparó para Mauro.

Lo cierto es que más allá de las fuertes críticas, la China Suárez y Mauro Icardi siguen adelante con su historia de amor y se muestran inseparables tras blanquear la relación a principios de enero.

la china suarez sorpresa mauro icardi cumpleaños posteo.jpg

La Joaqui reveló la verdadera razón de su distancia con la China Suárez y causó sorpresa

En su visita a Patria y Familia, La Joaqui apuntó de manera sorpresiva contra la China Suárez en uno de juegos que se plantea en el ciclo de streaming.

“La que puede, puede y la que no, critica”, levantó el cartel uno de los integrantes del ciclo y ahí la cantante mostró la foto con la cara de la China.

Los rumores de pelea entre ambas que surgieron daban cuenta de diferencias por un hombre que las distanció. En charla con LAM, América TV, La Joaqui se refirió a la distancia con la actriz y explicó las razones por las que no tuvieron más contacto.

“Yanina Latorre dijo que te peleaste con China Suárez porque ella te habría robado un chico”, le consultaron desde el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y ella contestó: “No es verdad, no estoy peleada con la China. Simplemente no nos vemos hace mucho pero porque estamos haciendo otras cosas. Yo estoy con mi música, ella con su actuación, tenemos diferentes grupos de amigos, pero no tuve ningún problema”.

Embed "No estamos peleadas"



#LAM" />

“¿Sabés qué pasa cuál es el conflicto? Que los humanos no sabemos irnos sin romper, uno a veces se va con el amor intacto y no quiere decir que haya algo mal, sino que ya tal vez no compartís en común", continuó la cantante.

Y dejó en claro: "Si tengo que hablar algo con alguien lo hablo en persona". Consultada si tiene que charlar algo con ella, la artista comentó: "No nada. Siento un poco que a la gente le encanta que todas las mujeres sean enemigas, pero no es mi caso".

"¿Sabes cuando te das cuenta si alguien es o fue tu amigo o una persona que te quiso genuinamente? El respeto post relación es todo, eso habla de la bondad de una persona con vos", profundizó La Joaqui sobre la amistad.

"¿Hubo respeto post relación con la China?", le preguntó el cronista. Y ella respondió: "Obvio". Y en cuanto las críticas a la China Suárez, La Joaqui comentó: "La violencia virtual está como de moda entonces a todo el mundo lo insultan y defenestran, que se pongan de moda hacer buenas vibras".