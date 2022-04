Antonio Laje sobre los cortes "cuidados" de carne y el desabastecimiento: "¡Estas fotos no son de Venezuela!"

"Lo único cierto es la inflación. Lo que se preguntaban los empresario y comerciantes, ¿de qué está hablando? ¿Qué consumo crece? ¿Qué empleo crece? En todos lados cayó mucho porque no hay dinero", comenzó diciendo Antonio Laje en América Tv.

"Debe aumentar mucho la compra a granel", aclaró el periodista y de inmediato le pusieron fotos de algunos supermercados desabastecidos y con cortes de carne de los que se llaman "cuidados".

Cuando se veían las fotos, Antonio Laje sentenció: "Esto que están viendo no es Venezuela, les quiero avisar, es un supermercado de acá de la zona. Mirá lo que son los cortes cuidados. ¡El colesterol! Esto no es Venezuela, son supermercados de la Ciudad de Buenos Aires. No sé lo que se vivirá en el interior porque muchas veces nos dicen que es diferente. Otro corte de pura grasa. Acá a los supermercados de barrio le faltan muchos productos, las góndolas están vacías".

Y finalizó: "No sé qué números le pasan al presidente Alberto Fernández para hablar y decir lo que dijo, pero miren lo que es".

Qué dijo Alberto Fernández sobre el aumento del consumo y del crecimiento del empleo

El Frente de Todos atraviesa una feroz interna. Tras las embestidas del kirchnerismo hacia la gestión de Alberto Fernández, el propio Presidente salió a defender el rumbo económico escogido: "Debemos estar orgullosos de lo que hicimos".

En el marco de la Asamblea de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el mandatario resaltó "la Argentina arrastró un problema muy serio en los últimos cuatro años de gobierno y eso sumado a la pandemia hizo todo muy difícil. Lo enfrentamos con una economía en decadencia y súper endeudada. Debemos estar orgullosos de lo que hicimos todos para revertir esa realidad con un virus que nos atacaba".

En este sentido, sostuvo que el Gobierno se puso metas y las va cumpliendo. Dio como ejemplo, la recomposición de los salarios para que estén por encima de la inflación y el trabajo que están haciendo para conquistar este objetivo. "La recuperación del empleo es real y el consumo crece", afirmó.

Al continuar su análisis sobre el rumbo económico, Alberto Fernández reconoció: "Tenemos que combatir ese tercer eslabón del proyecto que es la inflación. Tenemos que ponernos a trabajar seriamente todos para que no se vuelva ganancia de unos pocos y pérdida de muchos".