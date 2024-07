Apareció la primera foto de Julieta Poggio con su nuevo novio

Julieta Poggio en Bariloche.jpg

En tanto, durante las últimas horas fue Fabri Maida, el mismo modelo con el que fue vista tiempo atrás en la provincia de Mendoza, quien alimentó la versión de que él sería el mentado nuevo novio de Juli.

Lo cierto es que el muchacho compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos con Poggio en la nieve, donde escribió “Escapadita con mi amorch. Te amo”. ¿Será que Fabri está apurando a Julieta Poggio para blanquear y oficializar la relación?

Julieta Poggio y Fabricio Maidana IG.jpg

El pícaro comentario de Julieta Poggio sobre su posible nuevo romance con un modelo: "Cuando pinta..."

En abril de este año, circularon imágenes de la ex GH Julieta Poggio caminando tomada de la mano de un modelo en la provincia de Mendoza, por lo que no tardaron en explotar las versiones de romance, tras verlos muy juntitos y a los besos en un boliche.

Así las cosas, lejos de negar cualquier tipo de vínculo, Julieta Poggio en cierta forma admitió su relación con Fabri Maida. “Fuimos a comer, fuimos a bailar, paseamos, conocimos de todo. Un viaje con un amigo”, deslizó de entrada la modelo en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece).

Julieta Poggio sobre Fabri Maida - Amigos con derechos - captura Socios del espectáculo.jpg

Y cuando el cronista repreguntó picante si sólo se trataba de un simple amigo, Poggio no tuvo prurito alguno en responder pícara “¿Amigos con derechos no existen?”. Al tiempo que agregó: “O sea, un día me van a ir con él, otro día me van a ir con otro. Yo no quiero que me casen con nadie, de verdad”.

Por último, Juli Poggio explicó cómo funcionan actualmente las relaciones sexoafectivas: “La soltería está hecha para disfrutarla. No hay pacto de nada. La soltería es la soltería. Cuando pinta, pinta. Obvio”.