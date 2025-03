Apareció un audio comprometedor de Wanda Nara y Mauro Icardi antes del feroz cruce entre ambos

"Subí vos Mauro, porque Isi no quiere bajar", le pide entonces Wanda a Icardi pero él insiste en su propuesta de que sea el encargado del edificio quien las acompañe así "no bajan solas por el ascensor". "Isi no quiere bajar Mauro", repite Nara y Mauro retruca: "Isi tiene que bajar, vos sos la madre y le tenés que decir que baje... así que decíselo".

"Pero vos la hiciste subir", insiste Wanda, y Mauro reconoce: "Sí, yo la hice subir a dejar los perros. Nada más". Y arremete: "Si dejaban los perros y bajaban, en vez de secuestrarlas como hiciste, no había ningún problema".

"Ahora sube el encargado. Sino le dije al encargado, que no quería quilombo, que sino tenía que llamar a la policía. Me dijo que se encargaba él, que él va a buscar a la nena y me hace seguridad", argumentó el futbolista en el tenso diálogo con la madre de sus hijas.

"Pero podés subir que están todos llorando...", vuelve a pedirle Wanda mientras que Icardi insiste molesto: "Yo no puedo subir", y Nara se escuda diciéndole: "Yo no la secuestré, vos la dejaste subir".

Allí con conversación fue subiendo de tono cuando Icardi le asegura que la secuestró "ahí", en el departamento. "Sube el encargado a buscarlas...", vuelve a pedirle a su ex, pero Wanda vuelve a defenderse: "Cómo las voy a secuestrar, si te autoricé para que subas a buscar a tus hijas que están llorando".

"No, no me has autorizado nada. Yo no puedo subir. Tengo una denuncia por violencia de género, soy violento entonces no puedo subir ni a la casa por más que me autorices vos", repite una vez más Mauro Icardi en lo que fue el diálogo previo al ingreso del deportista al edificio que terminó en escándalo con la intervención de la policía y el SAME.

Una vecina de Wanda Nara del Chateau reveló impactantes detalles sobre la pelea con Mauro Icardi

Jacky Szmid, una vecina de Wanda Nara, habló con Intrusos (América TV) este lunes y dio detalles de lo que ocurrió el viernes, cuando Mauro Icardi protagonizó un escándalo en en el Chateau Libertador.

"Se escuchaban los gritos de Mauro. Estaba sacado. Le decía a una de sus hijas: 'vamos, vamos, vamos'", contó en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"El ascensor estaba en loop en el piso de ella. La nena no paraba de llorar y no se quería ir. El llanto era desgarrador", siguió.

Jacky indicó que había enojo entre los vecinos del Chateau. "La gente quería bajar y no podía", advirtió. De hecho, trascendió que la mediática podría recibir una sanción por los disturbios generados.

La vecina de Wanda aseguró haber quedado en shock luego escuchar la dramática pelea. "Lo que yo viví no se lo deseo a nadie. Fue desgarrador. No hay que minimizar la situación", sentenció.