Qué dice el parte policial del escándalo entre Wanda  Nara y Mauro Icardi: fuertes detalles

Según confió el periodista, una amiga de Wanda llamada Luciana estuvo junto a ella en todo momento. Durante el escandaloso video viralizado, es quien sostiene a los perritos que Mauro no quiso llevar a su casa. Además, también estuvo presente la esposa del abogado de Nara, Nicolás Payarola.

Asimismo, De Brito sumó que los tres hijos varones que Wanda tuvo con Maxi López, también estuvieron presentes durante toda la bataola. "Uno de ellos tuvo que ser sostenido por el abogado para que no vaya a pegarle a Icardi", señaló el conductor de LAM así como también leyó el parte policial de lo ocurrido el viernes pasado y detalló que todo el episodio duró hasta las 2 o 3 de la mañana, así como remarcó que "había peligro de detención".

De acuerdo al parte, Mauro Icardi estaba con una de las nenas a upa en el ascensor esperando a su otra hija que "se metió para adentro y no quiso salir". También señala que Wanda fue examinada, que "tuvo como diagnóstico control clínico, negándose a ser trasladada".

"De ser reincidente, podrá quedar detenido", dice el parte policial sobre el futbolista; así como también quedó establecida la "prohibición de ingresar al edificio" para Icardi, sin determinar tiempo alguno. En tanto, Yanina Latorre agregó que ahora el rosarino no podrá ver a sus hijas mínimamente por 180 días.

acta policial escándalo Mauro Icardi y Wanda Nara - captura LAM.jpg

Yanina Latorre reveló la charla que tuvo con Wanda Nara tras el cruce con Mauro Icardi

Este lunes Yanina Latorre debutó como conductora en Sálvese Quien Pueda (América) y por supuesto que uno de los temas principales del programa de la fecha fue lo ocurrido en el fin de semana con Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau Libertador.

En este contexto, la conductora hizo una cronología de los hechos que protagonizaron Mauro y Wanda y contó la conversación que tuvo con la mediática, una vez que la misma la desbloqueó de WhatsApp.

Mientras debatían acerca de los videos que se difundieron de las menores con Icardi, Yanina reveló que el material fue compartido por Wanda y que incluso así fue que ella lo recibió.

“A mi me lo mandó Wanda, ella me tenía bloqueada del teléfono, de repente me aparece y me los mandó primero en bombita. Después me los mandó en crudo”, aseguró la conductora.

En ese sentido, contó la decisión que tomó para su programa SQP y explicó: “Yo elegí no pasar las imágenes porque creo que las vi en todos y no suman porque son dos criaturas, las vieron en todos lados y algunas las pasamos esa misma noche en el Instagram de LAM”.