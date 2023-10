Apareció un video de una durísima pelea entre Andrea Rincón y Mónica Farro

"Me dolió lo que salió a contar de mi ex pareja", reconocía la uruguaya en ese momento de discusión con la ex Gran Hermano. "Yo no estoy nerviosa, la cornuda eras vos, no yo eh", se defendía muy picante Andrea.

Y luego arremetía casi cara a cara: "Si vos me tratas de drogada, ¿Qué me estás tomando el pelo? Si sos cornuda bancátela".

"Si vos sos drogadicta, bancátela", le contestaba también fuerte la rubia. Y ahí Andrea estalló: "¿Sabes lo que a mí me costó superar ese problema para que vos me digas eso? Yo no soy drogadicta, vos sí sos cornuda y te re cabió gila".

Daniel Ambrosino estuvo en ese momento de suma tensión en el medio de las dos donde se dijeron de todo y todo quedó registrado en el corte del programa.

La dura embestida judicial de Belén Francese contra Andrea Rincón tras el feroz cruce

El fin de semana se vio al aire el feroz ida y vuelta al aire entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH: Podemos Hablar. La ex Gran Hermano explotó contra la actriz en medio del programa de Andy Kusnetzoff.

En una nota con A la Barbarossa, Telefe, Belén habló sobre la pelea con la morocha y sorprendió al anunciar que evalúa iniciarle acciones legales. "Me quedé mal. Me quedé con bronca. No dije nada grave. Dije una anécdota naif", sostuvo.

"Si te hacés la picante, la arrabalera... y después te querés hacer la que no, la que cambió, la que evolucionó. ¡No! Sos esa y peor", remarcó, indignada con la ex GH.

Belén también se refirió al presunto cuadro psiquiátrico, que la habría llevar a Andrea Rincón a reaccionar como lo hizo en PH. "Si ella tiene eso que no me acuerdo el nombre.... Primero dijo que no sentía nada, después dijo que sentía todo 30 por ciento... No entiendo... Si ella tiene un diagnostico médico, la tienen que cuidar", consideró.

En el cierre de la nota, la actriz confirmó que analiza la posibilidad de llevar adelante un juicio contra la ex GH. "Ella dice que discriminás a todo aquel que tiene un problema...", le comentó Pía Shaw.

"Tampoco la pavada y tratarme de pelo... Es todo un gran disparate. Se maneja con la mentira. Tengo un límite. A mí no me va a ensuciar. Y sino, bueno, tendré que hacer algo legal", concluyó.