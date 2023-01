Apareció una foto comprometedora de Wanda Nara con Keita Baldé en Dubai

Pero eso no fue todo. Jordi indicó que vio pruebas concretas del romance entre Wanda y Keita. "Mauro Icardi descubre viendo las cámaras de seguridad. Se contacta con Simona Guatieri (la mujer de Keita) y ella no quiere ver la realidad", explicó el periodista.

"Cuando mauro dice que Simona es 'una cornuda consiente' es porque ella más pruebas no puedo tener. Simona ha recibido las fotos de Wanda y Keita Dubai. Y yo he visto una foto de Wanda Nara con Keita en la habitación de un hotel", reveló Jordi.

Por otro lado, el español precisó que conversó con Wanda sobre este culebrón. "Hable una hora con Wanda. Ella me comenta que Keita le dijo que ya no está con Simona, que ya han terminado", sostuvo.

Al finalizar, Jordi manifestó que entiende perfectamente la situación de la botinera argentina. "Wanda dice: 'yo no estoy con Mauro, este señor no está con su mujer, yo me voy a Dubai'", concluyó.

Hace unos días, el periodista Jordi Martin reveló en Intrusos (América TV) que Mauro Icardi descubrió que Wanda Nara tuvo un amorío con un jugador senegalés, Keita Baldé.

"Icardi se enteró que Wanda y Keita tuvieron un encuentro en un hotel den Dubai", afirmó el español en el programa de Flor de la V en América TV.

Este viernes en Intrusos, Guido Záffora contó que habló con Mauro luego de conocerse los detalles de este supuesto amorío entre su mujer y su ex compañero del Inter de Milán.

"Me confirma que esta charla no es de ahora. Keita le viene escribiendo hace muchísimo tiempo. Me dice que sabía de los comentarios, de los audios, de las fotos, y que Wanda se lo cuenta todo", detalló el panelista.

Guido indicó que Mauro le hizo aclaración muy importante. "No es mi amigo... solo fue mi compañero de equipo en el Inter de Dubai", le dijo el futbolista argentino al integrante de Intrusos.

Por último, el periodista reveló que Keita viene intentando acercarse a Wanda desde hace años. "Le empezó a mandar mensajes cuando estábamos en Milán, después en París... en todos lados", cerró el panelista.