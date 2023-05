Ariel Ansaldo grabó un video para el Bailando 2023 y en las redes no le tuvieron piedad

Embed

"Me estoy preparando para el Bailando", dice Ariel en la grabación. "¿Pero te llamaron para bailar?", le pregunta alguien en off. "No, pero, al menos, voy a estar en la tribuna. ¡Vamos Cone! ¡Vamos Coti!", agrega.

En Twitter, algunos usuarios apoyaron al ex Gran Hermano, mientras que otros no tuvieron piedad. "¿No tiene dignidad?", "Se va a armar lío con El Mago Sin Dientes", "¡Bizarro!", "Vergüenza ajena...!", fueron algunos de los comentarios que recibió el parrillero de Berazategui.

El video viral que hizo una ex Gran Hermano 2022 para postularse al Bailando 2023

Juliana Díaz, ex Gran Hermano 2022, grabó un video para postularse al Bailando 2023. Tini -como le decían en la casa- compartió ese material en sus redes y no tardó en hacerse viral.

“¿Qué estás esperando, Marce querido?”, dice la diosa en la publicación. “Soy la primera expulsada de todas las ediciones de Gran Hermano, ¿cómo no me vas a conocer a mí?”, reclama.

“Soy histriónica, simpática, me encanta bailar, tengo un novio cordobés”, argumenta al explicar por qué tendrían que convocarla. "Telefe ya tiene sus chicos, yo me la tengo que rebuscar, la tengo que remar”, agrega en otra parte.

En el video, Juliana menciona a Marcelo Tinelli y a sus productores. "Quiero estar ahí bailando con ustedes. Dándole picante, contenido. Por el amor de Dios, llámenme", finaliza.