Aseguran que Ana, la hija de Pampita, es igualita a Lali Espósito

En las redes aseguran que Ana es igualita a la actriz y cantante, o al menos, a la foto con la que la compararon en la que se la ve con un vestido blanco y flores en su cabeza.

Lali, de 30 años, aún no tiene hijos y tampoco a confirmado sí está en pareja, aunque la relacionan con el cantante español Real B. Sin embargo, sus seguidores no tienen dudas de que Ana bien podría ser suya y no de Pampita.

image.png

Lali Espósito peló microbikini desde las playas de Israel ¡Y derritió las redes!

Luego de viralizarse el desopilante tutorial de hebreo básico de Lali Espósito antes de subirse al avión que la llevaría a Israel para hacer dos presentaciones con su Disciplina Tour, hace unas horas la actriz y cantante se mostró súper sexy desde las playas de Tel Aviv entre show y show.

"Este rato de playa" escribió la ex jurado de La Voz Argentina desde su feed de Instagram junto a varias postales en la playa donde lució una sensual microbikini negra, dentro y fuera del mar en su momento de relax luego del primer sold out de su gira musical en aquel país.

Claro que cuidando al extremo del sol su rostro, Lali Espósito sumó a su outfit playero una enormes gafas oscuras y un sombrero que no se quitó ni siquiera para adentrarse en el agua.

Como era de esperarse, fue cuestión de minutos para que su posteo cosechase miles de likes superando los 700 mil en menos de un día. Además, amigos y desconocidos festejaron y alentaron a la cantante con los más alentadores comentarios. Así, famosas como Guillermina Valdes y Sofía Jujuy Jiménez le dejaron fueguitos, corazones y mensajes como "Lo bomba que so", mientras que Stefy Xipolitakis la halagó con un contundente "Bombaaaa".