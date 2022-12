Aseguran que la familia de Agustín de Gran Hermano 2022 vive una pesadilla: "No lo ven nada bien"

Tal como contó a sus compañeros de la casa, Agustín confirmó que guarda videos y fotos de las mujeres con las que salió. "Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y...". disparó y generó una ola de agravios en redes.

Tan es así que Daiana, su ex novia, habló al respecto y reveló cómo tomaron sus padres estas declaraciones. “Tuve una charla larga con los papás de Agustín, ellos están destrozados”, dijo en Twitter. “Me dijo que están pasando por un momento muy difícil, les preocupa la salud mental y física de Agustín”.

Ex novia de Agustín

Y luego habló en A la Barbarossa en un intento por calmar los ánimos y evitar que la situación se fuera de las manos. "La mamá de Agustín está medicada porque todo esto le hace muy mal. De verdad que él no es así, yo lo conozco y sé que lo está haciendo por juego, aunque creo que se está equivocando".

Sobre el repudiable comentario que hizo relacionado con unas supuestas fotos íntimas que conserva de parejas anteriores, Daiana acotó: "Dijo que tiene un Drive con todo eso pero los papás revisaron sus cuentas y no encontraron nada. No creo que exista nada de todo eso pero seguro que él lo va a explicar cuando salga".

Por otro lado, la joven aseguró que tanto ella como los padres de Agustín temen por la salud del participante: "Me refiero a la parte psicológica y a la parte física también. Él tuvo un pre infarto y anduvo con molestias... tenemos miedo de que le pase algo".

Al final, como para darle un cierre a su defensa, comentó: "Cuando él estaba por entrar a la casa, nos dijo que íbamos a ver cosas que no eran ciertas. Que iba a jugar y creo que es lo que está haciendo, aunque si sigue así, lo van a terminar sacando".

Gran Hermano 2022: Yanina Latorre reveló que circulan polémicas fotos íntimas de las mujeres de la casa

Hace unos días Julieta Poggio inquietó a todos sus compañeros de Gran Hermano 2022 (Telefe) al confiarles que le pareció ver a alguien sacándole fotos detrás de una de las paredes espejadas de la casa. Pero anoche fue Yanina Latorre quien, desde LAM (América TV), se refirió a la cuestión con una información que, sin duda, traerá polémica.

Con el ex Gran Hermano Martín Pepa como invitado, la conductora interina del ciclo de América TV le preguntó por el tema. “Hablando de los técnicos y demás, quiero decir que no es que no ves a nadie. Ves celulares y puede ser que trasciendan fotos”, explicó el ex participante del reality.

En tanto, agregó que “En Gran Hermano los pasillos están bloqueados, es súper con autorización, te revisan y no es que podés ir sin motivo. Se enfocó mucho en eso porque es muy fuerte de verlo, porque te podés mandar muchos problemas, porque si golpeás algo y te escuchan los que están dentro de la casa y empieza una paranoia, una locura”.

Fue allí entonces cuando Yanina Latorre aprovechó el comentario de su invitado para tirar una bomba, que traerá polémica. “Ahora hay un grupo de Telegram, que es pago, que vende fotos de las chicas de Gran Hermano en bolas. Pía y yo las vimos”.

Y como si eso fuera poco, sobre el final del programa detalló: “Hay fotos de todas y en unas poses tremendas porque hay alguien, que no sé quién es, si es alguien que labura o alguien que fue de visita… Viste que está el hijo del gerente … Y hay poses de las chicas, lolas, todo… Cuando se agachan para ir al baño, todo”, para despedirse prometiendo que este jueves “por ahí muestra las fotos”.