Así está Morena, la hija Nancy Dupláa y Pablo Echarri, que cumplió 19 años

Y, luego, la foto actual: más grande, maquillada, perfecta y con el pelo arreglado. Todo una diosa.

“19. Guerrera del Amor. Te amo, More Echarri. Feliz vida, mi Sol”, escribió Nancy orgullosa en sus redes.

La actriz también es madre de Luca, de 22 de su relación con Matías Martin, y de Julián, el hijo menor de 12 años que también tiene con Echarri.

Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, cumplió 22 años y sus papás lo celebraron

Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, cumplió 22 años y sus padres lo celebraron en las redes. Luca fue el primer hijo de la actriz y el periodista, sin embargo a los 4 meses del nacimiento del niño ellos se separaron y Nancy comenzó su relación con Pablo Echarri con quien sigue hasta hoy.

Luca sigue los pasos de su papá, trabaja en la radio y hoy conduce su propio programa en Urbana Play, Urbana Play Why. Él había comenzado este camino en 2015,de la mano de Matías, haciendo columnas de cine y series llamado “Luca at the movies”, en el que hablaba de series y películas para el programa de Todo pasa, cuando estaban en la FM Metro.

Con motivo de su cumpleaños, Nancy le escribió un sentido mensaje en sus redes: “Compañero gigante de aventuras. Dragón. Sol en 10. Gracias por despabilarme. Feliz cumple hijo adorado”. La actriz arrobó a su hijo en este posteo.

Nancy tienen dos hijos más con Echarri: Morena y Julián mientras que su papá también tiene otros dos hijos Mía y Alejo, junto a Natalia Graciano. Ambos lograron forjar un buen vínculo tras la separación.