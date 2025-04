Despiadadas críticas a Sandra en Gran Hermano 2024 por la falta de higiene al cocinar: "Mocos"

"Yo iba a comer y después me di cuenta de que había cocinado Sandra. No pude comer más", dijo sin filtros Catalina Gorostidi, quien se cansó rápido de esas reiteradas situaciones que detectó.

Embed

"Cómo se come los mocos Sandra gente", lanzó Chiara Mancuso a cámara tras observar la mujer de La Plata in fraganti y luego encontró un pelo en su plato.

"Cuando lava un plato que te sobró comida lo mete de vuelta en la cacerola", marcó después la hija del ex futbolista Alejandro Mancuso.

En esa misma línea, Selva Pérez observó entre risas charlando con sus compañeras en la habitación: "Es un personaje divertido, se toca los piecitos, te cocina. Se rasca y te cocina".

Eugenia Ruiz se quejó de este inconveniente que evidencia gran parte del grupo en la cocina: "Bromatología cero". Y la uruguaya advirtió sobre estas acciones de Sandra que pueden ser tenidas en cuenta por el público: "Se ve todo de afuera".

sandra gran hermano 2.jpg

El desafortunado comentario de Sandra en Gran Hermano sobre el aspecto físico de Catalina

Catalina Gorostidi volvió como participante a la casa de Gran Hermano 2024, Telefe, para reemplazar a Furia que decidió abandonar el juego por voluntad propia.

Lo cierto es que hace tiempo, los fanáticos de Cata demostraron preocupación su salud y ella misma se animó a contar que estaba pasando por un trastorno alimenticio.

En este contexto, Sandra Priore la recibió en la casa con un desafortunado comentario sobre su cuerpo que luego repudiaron en las redes sociales.

“Estás más flaca Cata, ¿pasó algo? ¿No es tratamiento? Estás hermosa", le comentó Sandra completamente sorprendida por su cambio desde la edición anterior.

De todas formas, la médica le respondió: “Igual estoy un poco flaca, debería engordar unos kilos, se me fue el culo chicos”.

"Sandra re desubicada pero es obvio que Cata no está bien", "Vieja mala leche", "No se puede hablar de cuerpos, no entiende nada Sandra", "Demasiado fuerte esa pregunta", Le encanta hacer sentir mal a todos", comentaron algunos usuarios al ver el tape.