Así fue el reencuentro entre Paulo Kablan y Diego Brancatelli tras el duro cruce que tuvieron en vivo

Y este miércoles, el ciclo de Jorge Rial, comenzó bastante diferente a lo habitual: Se pudo ver a Mariana Brey, Damián Rojo y Mauro Federico dialogando entre ellos, mientras muchos se preguntaban qué pasaría con los protagonistas de la pelea que se generó en el marco de una discusión sobre si fue o no legítima defensa el caso del policía que mató a un ladrón en Moreno.

Embed

"Hubo gran repercusión en los medios y redes sociales. Acá hay dos cuestiones para aclarar. Tengo 15 años de panelista, de debatir y discutir fuerte, y en estos días que llevo de conductor tengo mucho que aprender y prepararme, tengo otro rol mientras vuelva Jorge Rial. Quizá a Paulo le molestó que haya tenido una postura distinta en ciertos temas. Lo llamé a la noche y le pedí disculpas. Hasta donde podamos discutimos el por qué y nuestras posiciones", expresó Brancatelli.

Kablan, por su parte, manifestó: "Yo tenía una postura y la sigo sosteniendo. En este canal opinamos libremente de todo, trabajamos con libertad. Fue una mecánica de presentar la información que no me gustó, me enojé y se lo dije. Se terminó, ya está".

image.png

Paulo Kablan se cansó de Diego Brancatelli y abandonó Argenzuela en vivo: el video

El caso del policía que mató a un motochorro en Moreno tiene a la sociedad conmocionada, y las opiniones están a la orden del día. Y este martes, tras un informe sobre el hecho, Diego Brancatelli emitió su punto de vista en Argenzuela, Paulo Kablan lo corrigió, y la pantalla de C5N se calentó al punto que el periodista de policiales abandonó el programa en vivo.

"Hay gente que está a favor de que la policía actué así, y otros que creemos hay una Constitución, división de poderes y una justicia que es la que tiene que decidir el futuro de la gente", opinó Brancatelli.

"Estamos hablando de si es o no es delito. No es una religión esto, es la ley", le dijo Kablan y sumó: "Estás haciendo una interpretación antojadiza". "Es un tema de convicciones de vida", argumentó Branca y el periodista le respondió que "es un tema de legítima defensa, no de qué país queremos. No hay debate".

Embed

"Inventate un país", le dijo visiblemente enojado el ex participante de MasterChef Celebrity ante la insistencia de Brancatelli.

Lo cierto es que la discusión terminó con Kablan ausente en el último bloque del ciclo que aguarda el regreso de Jorge Rial, y acto seguido su mensaje en Twitter aclaró como se dieron las cosas.

"¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en C5N? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación", dijo. ¡Durísimo!