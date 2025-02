Así fue el repechaje de Gran Hermano 2024: ¿qué participantes reingresaron al reality?

Embed

Más tarde, el presentador reveló que Giuliano Vaschetto y Renato Rossini pasaban a la siguiente instancia. En ese contexto, sin contar quiénes eran los que estaban en el SUM, Del Moro les informó a los participantes: "Dentro de esa casa hay dos jugadores o jugadoras más. Están en el SUM".

"Estos jugadores, que han sido elegidos en esta noche por el público en segundo y tercer lugar entre todos los que salieron, están esperando que ustedes los ingresen", siguió Del Moro.

"De los dos, mañana ustedes van a elegir quién quieren que entre. Van a ir confesionario y van decirlo delante del Big. El voto es secreto", detalló.

Claudio explotó contra sus compañeros en pleno vivo y decidió bajarse de un desafío en Gran Hermano 2024

En pleno vivo de Gran Hermano 2024 (Telefe) las cosas se complicaron para Claudio Di Lorenzo. Todo sucedió cuando los participantes tuvieron que interpretar una canción para intentar ganar el premio grupal de ver una película.

Sin embargo, los nervios y los comentarios de algunos jugadores pusieron nervioso a Claudio, él se confundió, se enojó con sus compañeros y decidió bajarse de la prueba.

"Me pusieron de mal humor, no me cabe esto", se quejó el jugador luego de escuchar que algunos habían tildado a la performance de "bizarra". "Todo bien, ustedes estuvieron afuera, estuvimos ensayando, y ustedes dijeron 'van a ver lo que van a ver'", siguió enfurecido.

"Listo, yo me bajo, háganlo ustedes", remarcó 'Papucho'. "No lo voy a hacer, porque ya estoy torcido. No hay manera que dé vuelta esto", les dijo a sus compañeros mientras ellos le insistían que cantara.

"Yo tengo la cabeza doblada, yo no canto. No voy a cantar", repitió irritado. "¿No podés reeplanteártelo? Es por la película", le dijo Brian Alberto. "Lo van a hacer ustedes", sostuvo con firmeza.