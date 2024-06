Así fue el sorpresivo show de Miranda! en la casa de Gran Hermano: la reacción de los jugadores

Embed

El grupo abrió el recital con la canción Perfecta y los jugadores, hipnotizados ante lo que estaban presenciando, cantaron y bailaron con todo. Después Miranda interpretó su hit Mentía.

Ya abajo del escenario, el dúo cantó Don y Sergi arengó a los participantes a saltar. “A ver si me muestran quién salta más alto en la casa de Gran Hermano”, les dijo.

En el cierre del show, la banda cantó Fantasmas y cuando los artistas se acercaron a saludar a los jugadores comenzó a sonar la sirena del Congelados y los chicos tuvieron que volver a quedarse inmovilizados. Inmediatamente, los cantantes salieron de la casa más famosa del país.

¡Se pudrió todo! Furia se cansó de Bautista en Gran Hermano y estalló contra él con insultos y amenazas

La visita de todos los ex participantes a la casa de Gran Hermano (Telefe) dejó a los competidores completamente revolucionados y Furia notó algunas actitudes en sus compañeros que la hicieron estallar de bronca.

Principalmente esto ocurrió con Bautista Mascia, con quien Juliana supo entablar un importante vínculo en el último tiempo y parecían ser muy unidos. Sin embargo, todo dio un giro inesperado y la entradora hasta amenazó con golpearlo en una charla privada con Emmanuel.

“A Bautista no lo aguanto más. Lo voy a re cagar a trompadas, te juro. Si no es por este juego, yo a ese pibe lo cago a piñas por afano. Es un falso, por eso Coy me lo marcó”, expresó Furia.

Inmediatamente, el estilista, que estaba en la habitación con ella, le dio la derecha en su opinión e incluso aseguró que el joven uruguayo era una mala persona.

“Si, es malo, celebra, las caras que yo vi cuando se fueron mis compañeras, las vi todas. A él le excitaba a otro nivel. Bien hice en sacarle la novia, por gil, yo que sentía culpa…Se lo merece por hijo de p….", concluyó Juliana.