Peligra la continuidad de Furia en Gran Hermano: la tajante decisión que tomó la producción

En las últimas horas se viralizó en redes el momento en que Furia reveló en la habitación que la producción le hizo un fuerte pedido y ella evidencia claramente estar en desacuerdo con esa comunicación.

"Es un montón lo que me están pidiendo, que no diga malas palabras", le confió Juliana a Nicolás Grosman y Emmanuel Vich. A lo que el administrador de empresas le preguntó: "¿De vuelta te lo dijeron?", dando a entender que no es el primer llamado de atención que recibe Furia en el confesionario por parte de la producción del reality.

Embed

Cuando estaba hablando de ese tema y dando más detalles, las cámaras enfocaron a Virginia Demo para que no siguiera observando lo que decía.

Luego, en charla con Bautista Mascia en el jardín, la tatuada fue picante a la hora de hablar sobre la producción del programa que conduce Santiago del Moro y se mostró muy enojada.

"Lo único que tengo que agradecer es que cuando me dieron mi diagnóstico, a mi me ayudó un montón la producción, esto es real. Pero me rompe las bolas esa parte de la producción que me está diciendo que yo soy una mierd.. Y yo no soy una mier..", comenzó su descargo.

Y cerró desafiante: "Y no me voy a callar. Y si por eso me como un tercer puesto, listo, me lo como bolu.., pero yo sé que soy primera, porque yo jugué zarpado amigo".

¿Recibirá otra severa sanción Furia tras los fuertes dichos conta la producción del ciclo?

Embed

La controvertida defensa de Edith Hermida a Furia de Gran Hermano: "Manga de hipócritas"

Tras poner en pantalla un resumen de Juliana Furia Scaglione criticando e insultando sin filtro a una buena parte de sus excompañeros de Gran Hermano 2023, Telefe, cuando reingresaron a la casa por un ratito para nominar, Edith Hermida la defendió con un polémico argumento, por lo que todo el panel de Bandita, El Nueve, se le puso en contra.

"Vos reivindicás todo, cada palabra que dice. No sé de qué te reís", lanzó Beto Casella a su compañera tras lo cual Hermida recogió el guante y expuso sus controvertidos argumentos.

"Está loca. Ella es toda cancelable, pero me parece que en una época en la que todo el mundo se cuida y están pendientes de lo que dicen en las redes y son políticamente correctos, una mina cero hipócrita, que dice las cosas que piensa, que dice barbaridades, a mí me gusta", explicó firme.

Fue allí cuando Gabriel Cartañá -psicólogo y panelista del ciclo- la cruzó con altura, al explicar: "Me preocupa lo que hace Furia y lo que hace Edith, volver virtud el defecto. La intolerancia es un defecto, el insulto es un defecto, y vos lo estás volviendo virtuoso. Eso está mal".

"Es un programa de televisión y ella ha generado mucho contenido desde que comenzó el reality… ¡Cachivaches!", fue la intempestiva reacción de la locutora, mientras Tamara Pettinato preguntaba asombrada: "¿Qué contenido? A todos nos molesta Edith".

Así, mientras que Horacio Pagani aseguraba no gustarle nada el comportamiento de Furia y mucho menos la postura de Hermida, Alejandra Maglietti expuso su posición. "Cuando Edith dice que Furia genera contenido, si bien es cierto, a mí me aburre porque siempre genera el mismo contenido", lanzó directa.

A esa altura del debate, Edith Hermida ya sin más argumentos con los que defender su postura apeló a las mismas herramientas que suele usar la jugadora de Gran Hermano. "Yo los grabaría a todos afuera del aire, las barbaridades que dicen. ¡Manga de hipócritas!", concluyó visiblemente molesta.