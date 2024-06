Florencia y Damián de Gran Hermano revelaron detalles de su flamante noviazgo: "Fue una sorpresa..."

Ante la consuta sobre qué fue lo que la enamoró de 'Damcer', Florencia respondió, entre risas y sonrojada: "La carita". "La verdad es que empezamos haciendo un montón de cosas juntos y eso te va confundiendo, si se puede decir así", reflexionó.

En tanto, Moya afirmó: "Me gustó el corazón que tiene. Arrancamos conociéndonos haciendo campaña, haciendo cosas para la gente, me gustó la solidaridad que tiene y me atrajo mucho como mujer".

florencia cabrera y damian moya 2.jpg

También se refirieron a sus planes a futuro como pareja y Cabrera expresó: "Lo que dé, porque aparte está buenísimo que los dos estamos viviendo el mismo momento. Está bueno compartirlo". "Lo que diga el destino, estamos acá disfrutando de la vida", sumó Damián.

Al final de la entrevista, la modelo confesó quién quiere que gane Gran Hermano. "Yo, obviamente, hincho por los 'originals'. Son mis compañeros, los que conocí adentro de la casa. Bauti, El Chino. Pero sí quiero que gane Furia", manifestó. Damián, por su parte, vaticinó: "Gana Furia, obviamente. Me encantaría que llegue Virginia, Emmanuel y el Chino".

Hace unas horas circuló una imagen donde se veía en teoría a dos ex participantes de Gran Hermano 2023 a los besos. Se trata de Florencia Cabrera y Damián Moya.

La relación sentimental entre los dos causó gran sorpresa entre los fanáticos del reality ya que ambos estuvieron en distintas etapas en la famosa casa. Flor fue la sexta eliminada allá por el mes de enero y Damián se despidió del programa a mediados de abril.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, Florencia Cabrera contó que efectivamente está en una relación con Damián y aclaró que la foto que circuló del beso no es ella.

"¡Esa imagen no soy yo pero la están poniendo como si lo fuera!", aclaró entre risas. Y luego confirmó: "Con Dami si nos estamos conociendo de a poco, es todo muy rápido sino".

Florencia Cabrera y Damián Moya GH2023.jpg

Sobre cómo nació el vínculo comentó: "Nosotros somos muy amigos y nos empezamos a confundir. El tema es que bueno... En el cumple de la Tora, que era mi cumpleaños también, nos vieron".

Consultada sobre cómo cayó esta noticia del romance entre sus compañeros de Gran Hermano, Flor se sinceró: "Sabían que había onda pero igual no nos creen porque hubo varios (romances) inventados ya".

Además, aclaró que no hubo presentación oficial entre las familias y definió la relación que tienen: "No para, para es un montón. Si conozco a toda la familia de Dami porque hicimos acciones en comedores y estaban pero nada formal. Aparte no somos novios todavía, somos amigos con derechos ja".