María Fernanda Callejón tendría un nuevo romance tras separarse de Fernando Gamboa: "A los besos en..."

En tanto, tras las declaraciones virtuales del exfutbolista, Callejón no tardó en salir a asegurar que la decisión había sido de ella en diálogo con Los Profesionales de siempre (El Nueve), al tiempo que se enojó con Ángel de Brito y Pepe Ochoa, quienes desde LAM habían deslizado tras el comunicado de Gamboa: “Él se hartó. Se hinchó las pelotas. La deja por intensa".

Asimismo, Fernando Gamboa también fue vinculado a un nuevo amor en las últimas semanas. "Se llama Vicky y no es famosa. Le puso un posteo, que después borró, donde escribió ‘la rubiecita del amor’", informó días pasados Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece).

Cuáles fueron los motivos de la separación de María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa, según la exvedette

A mitad de año, María Fernanda Callejón confirmó el final de su relación con Fernando Gamboa, luego de más de dos años de pareja. La actriz habló abiertamente sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión y dejó en claro que fue una determinación personal y meditada.

En diálogo con el programa Puro Show (El Trece), Callejón expresó con sinceridad: “Nada pasó, me priorizo yo”, y aclaró que fue ella quien dio el paso para ponerle fin al vínculo: “Yo necesitaba, fue una decisión charlada”.

Ante el comentario del cronista, que destacó que se los veía bien juntos, la artista respondió con firmeza: “Pero por supuesto, pero no tiene que ver con eso. Cuando cumplas 59 años, como voy a cumplir yo dentro de dos semanas, te vas a dar cuenta que no tiene que ver”.

Con esa reflexión, Callejón marcó una diferencia entre la apariencia y las necesidades personales, destacando el valor del autoconocimiento en esta etapa de su vida. Sobre su relación con el exfutbolista, fue contundente al describir el vínculo que los unía: “El negro no era ni mi marido, ni mi novio, era mi compañero de ruta”.

La actriz también explicó que la decisión fue conversada y tomada con madurez: “Lo hablamos, le dije que necesitaba un espacio y las personas que aman de verdad, comprenden, empatizan”.

Por último, Callejón no ocultó el costado emocional de la ruptura y reconoció que, a pesar de haber sido una elección consciente, no estuvo exenta de dolor: “Claro que dolió, el distanciamiento a quien no le duele”.

Así, con su habitual franqueza, María Fernanda Callejón dejó ver que su separación no estuvo marcada por conflictos ni desencuentros, sino por una necesidad de reencontrarse consigo misma y priorizar su bienestar emocional.