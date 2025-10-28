La furia de María Fernanda Callejón con Pepe Ochoa tras los rumores de su supuesto nuevo romance

Por último, sobre su presente, María Fernanda Callejón aseguró a este portal: "Por supuesto que tengo derecho, soy libre, una mujer grande y hago lo que quiero con mi vida. Y hoy elijo contar o no lo que me pasa. Y lo que me pasa es que no me interesa hablar de mis cosas privadas".

La cronología amorosa de María Fernanda Callejón

María Fernanda Callejón siempre ha sido protagonista no solo en la pantalla, sino también en el terreno sentimental. Su historia de amor comenzó muy joven y estuvo marcada por relaciones intensas y mediáticas.

A los 15 años, en su Córdoba natal, la actriz contrajo su primer matrimonio con Víctor Hugo Valenzuela, un músico folclorista once años mayor que ella. Aquella unión fue breve, pero marcó el inicio de su camino sentimental público.

A fines de la década de 1980, Callejón comenzó un romance con Fernando Gamboa, exfutbolista, con quien mantuvo un noviazgo durante los primeros años de los 90. Aunque la relación terminó por motivos profesionales, ambos mantuvieron contacto, dejando la puerta abierta a un futuro reencuentro.

Entre 1992 y finales de los 90, la actriz sostuvo un noviazgo de siete años con Guillermo Coppola, conocido por ser representante de Diego Maradona en aquel entonces. Esta relación fue intensa y muy mediática, y Callejón la recuerda como uno de sus grandes amores.

Luego llegó Ricky Diotto, con quien se casó y tuvo una hija. Su matrimonio duró más de una década, hasta que la pareja decidió separarse formalmente en 2022. El divorcio se completó al año siguiente, en 2023, marcando el fin de un capítulo largo y significativo en su vida, aunque todavía siguen dirimiendo en la Justicia la división de bienes.

En diciembre de 2022, poco después de su separación de Diotto, María Fernanda Callejón sorprendió al blanquear su relación con Fernando Gamboa, retomando el vínculo después de más de 30 años. La pareja estuvo junta hasta junio de 2025, cuando decidieron separarse, según se informó, por iniciativa de él tras varios indicios de distanciamiento.

De esta manera, a lo largo de los años María Fernanda Callejón ha atravesado relaciones diversas, desde matrimonios juveniles hasta romances mediáticos, dejando en claro que su vida sentimental siempre ha sido tan pública y comentada como su carrera artística.