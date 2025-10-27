El fuerte enojo de la familia de Ricardo Fort con Virginia Gallardo por una foto que usó para hacer campaña

En la previa a las Elecciones Legislativas 2025 del domingo 26 de octubre, Virginia Gallardo había compartido un llamativo posteo en Instagram recordando su historia de amor con Ricardo Fort.
César Carrozza, abogado de los hijos de Ricardo Fort, se mostró molesto por un posteo de Virginia Gallardo recordando su historia de amor con él días antes a las elecciones legislativas.
"Estos días la gente te tiene muy presente en mi. vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", expresaba la candidata a diputada nacional de Corrientes por La Libertad Avanza con una imagen abrazada al recordado millonario.
Lo cierto es que en diálogo con el ciclo Intrusos (América Tv), César Carrozza, abogado de los dos hijos de Ricardo, fue tajante sobre ese mensaje de la rubia y dejó en claro que no le pareció oportuno.
"Me hizo ruido, en realidad nadie tiene que ser hipócrita, a mí solo no me hizo ruido. No hay ninguna fecha especial, esto fue una campaña política en la que se utilizó a Ricardo y fue lo único que yo dije", señaló el letrado sobre la publicación con la foto con Fort subido por Gallardo.
"Vi que posteó después Virginia pero me pareció que en el momento que ella dice que no quería participar de la bio de Ricardo porque quería despegar su imagen, está en todo su derecho si no quiere aparecer", fundamentó su postura Carrozza después de que Gallardo se negara a aparecer a la serie sobre la vida de Ricardo Fort.
"Cuando después ella dijo que nunca le dio esas instrucciones al abogado, que habrían pedido un cachet y que en esa situación sí hubiera estado, cosa que ella negó, yo dije si lo hubiera pedido está en su derecho porque es su imagen. Y acá está el tema en cuestión: acá están usando la imagen de Ricardo y que los hijos no consintieron", insistó el abogado de Marta y Felipe Fort.
Y siguió: "En el transcurso de todo este tiempo Vir no puso una imagen de Ricardo ni para su fecha de nacimiento y fallecimiento, no hizo imágenes de esa situación. Nosotros no vamos a mandar una carta documento ni vamos a pedir un cachet por el uso indhebido de la imagen pero esto es un uso de imagen".
“Para todo el mundo Ricardo es el comandante Fort entonces me parece que a ella lo que le sirvió utilizar su imagen para recordar que estuvo en su vida y fue una de las personas importantes de él”, concluyó visiblemente molesto por ese posteo de Virginia Gallardo recordando a Fort antes de las elecciones.
Virginia Gallardo utilizó su cuenta en X para responderle al abogado César Carrozza, quien cuestionó el mensaje en las redes donde ella recordaba su vínculo sentimental con Ricardo Fort, quien falleció el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años.
"Qué raro que el abogado de la familia hace más de 15 años diga que yo quiero lucrar justo cuando no quise hacerlo, pero claro, era redituable ellos! PD: Hay archivo del mismo abogado defendiéndome en ese momento. Memoria", lanzó indignada la ahora diputada electa de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes, quien obtuvo el 32,68% logrando una gran elección.