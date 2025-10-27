El fuerte enojo de la familia de Ricardo Fort con Virginia Gallardo por una foto que usó para hacer campaña

"Vi que posteó después Virginia pero me pareció que en el momento que ella dice que no quería participar de la bio de Ricardo porque quería despegar su imagen, está en todo su derecho si no quiere aparecer", fundamentó su postura Carrozza después de que Gallardo se negara a aparecer a la serie sobre la vida de Ricardo Fort.

"Cuando después ella dijo que nunca le dio esas instrucciones al abogado, que habrían pedido un cachet y que en esa situación sí hubiera estado, cosa que ella negó, yo dije si lo hubiera pedido está en su derecho porque es su imagen. Y acá está el tema en cuestión: acá están usando la imagen de Ricardo y que los hijos no consintieron", insistó el abogado de Marta y Felipe Fort.

Y siguió: "En el transcurso de todo este tiempo Vir no puso una imagen de Ricardo ni para su fecha de nacimiento y fallecimiento, no hizo imágenes de esa situación. Nosotros no vamos a mandar una carta documento ni vamos a pedir un cachet por el uso indhebido de la imagen pero esto es un uso de imagen".

“Para todo el mundo Ricardo es el comandante Fort entonces me parece que a ella lo que le sirvió utilizar su imagen para recordar que estuvo en su vida y fue una de las personas importantes de él”, concluyó visiblemente molesto por ese posteo de Virginia Gallardo recordando a Fort antes de las elecciones.

La tajante respuesta de Virginia Gallardo a César Carrozza ante su polémico posteo sobre Ricardo Fort

Virginia Gallardo utilizó su cuenta en X para responderle al abogado César Carrozza, quien cuestionó el mensaje en las redes donde ella recordaba su vínculo sentimental con Ricardo Fort, quien falleció el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años.

"Qué raro que el abogado de la familia hace más de 15 años diga que yo quiero lucrar justo cuando no quise hacerlo, pero claro, era redituable ellos! PD: Hay archivo del mismo abogado defendiéndome en ese momento. Memoria", lanzó indignada la ahora diputada electa de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes, quien obtuvo el 32,68% logrando una gran elección.