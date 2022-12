Barby Franco reveló qué hizo con la placenta de su hija recién nacida

Barby Franco antes de parir.jpeg

Es por eso que en las últimas horas, y aprovechando algún ratito en el que Saritah probablemente descansaba, Barby Franco retomó su actividad en las redes sociales. "Holiiiiissss!!! volviiii" escribió sobre una foto que se tomó junto a su pareja en el baño de su cuarto en el sanatorio "Antes de parir", desde una historia de Instagram.

Claro que luego respondió algunas consultas de sus seguidores, donde confirmó que finalmente el parto fue vía cesárea, así como reveló qué hizo con la placenta de su beba, ya que se había mostrado interesada en los beneficios que otras famosas habían asegurado que traía comerla.

Barby Franco placenta.jpeg

"¿Te comiste la placenta? Contá la experiencia" quiso saber una usuaria 2.0. Pero sorpresivamente la mujer de Fernando Burlando se sinceró contando: "Me olvidé juaaaaz!!! Estaba ocupada en otra cosa", junto a emojis con besitos en forma de corazón.

Barby Franco Cesárea.jpeg

Barby Franco sorprendió a todos al contar qué hará con la placenta de su bebé

Fue a mitad de año, en La noche del domingo, cuando Barby Franco confirmaba que estaba esperando un bebé, fruto de su relación con Fernando Burlando.

“¡Habemus bebé!”, anunció la modelo en el programa de América TV por aque entonces.

Así al día siguiente, en LAM, Barby sorprendió al contar qué pensaba hacer con la placenta de su bebé.

Barby Franco en LAM.jpg

"Me da mucha intriga el tema de la placenta", señaló la invitada por ese entonces. "¿Te la vas a comer?", le preguntó Ángel de Brito. "Me gusta el chinchulín y me dijeron que es muy parecido al chinchulín", respondió la mujer de Burlando y que recordó que "Además, son buenísimos los beneficios que trae".

Pese a pesar de mostrarse segura, la modelo reconoció entonces que todavía no estaba cien por ciento convencida de hacerlo. "Todavía no estoy metida en el tema, pero me interesa demasiado. Es dijeron que es muy bueno", sentenció.